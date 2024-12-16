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▲金州勇士主將Stephen Curry說：「當我感覺到清楚的信號，認為時候到了，我就會退役。」（圖／美聯社／達志影像）

▲本賽季，Curry在出戰的19場比賽中，場均可貢獻22.8分5.2籃板6.5助攻1.3抄截，三分球命中率高達41.3%（每場命中4.1顆），這些數據顯示他仍然保持著一線級的競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

自2010年以來席捲NBA的超級巨星、現效力於金州勇士隊的Stephen Curry，迎來了其職業生涯的第16個賽季。在不過，從Curry的表態來看，他似乎認為自己距離真正告別球場的時刻還有很長的時間。Curry日前作為嘉賓出席了YouTube播出的《Bloomberg Originals》節目《The Circuit with Emily Chang》。在談到自己職業生涯的終點時，他做出了如下發言：「。我希望能處於一個能夠清楚觀察自己身體反應的位置，判斷自己是否仍能準備好應對比賽，是否能通過休賽期的訓練來備戰82場例行賽」「當我感覺到清楚的信號，認為時候到了，我就會退役。我不想因為追趕年輕球員的速度而拖著疲憊的雙腿來回跑動。。」Curry這樣說道，言下之意，他認為自己距離退役階段還有很長的距離。本賽季，，無論在進攻還是防守兩端，他都對自己的表現充滿信心。儘管不可避免地進入了職業生涯的後期，但從目前的情況來看，他並無意在現有合約結束前突然宣布退役。正因如此，金州勇士隊必然希望在Curry仍處於巔峰狀態時，利用現有陣容實現第5次（球隊歷史第8次）奪冠。。這使得球隊擁有良好的機會，在這個充滿可能性的賽季裡全力衝擊冠軍。，他是攻守俱佳的運動型後衛，會是Curry身邊不錯的搭檔人選。但根據ESPN報導，勇士仍有可能進行其他大型交易，Schroder也可能再次成為籌碼。