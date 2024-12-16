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八村壘開季表現穩定 但湖人陷入低潮

為何要用八村壘換Grant？美媒：後者更有價值

▲曾在東京奧運奪金的美國國家隊成員、現效力於拓荒者隊的Jerami Grant，有可能會被球隊拋售。他（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職業籃球聯賽洛杉磯湖人隊的26歲日本球星八村壘，在明年1月中旬交易限制解除後，傳出可能轉會至波特蘭拓荒者隊的消息，引發聯盟關注。有美國媒體建議可以用八村壘來換取拓荒者球星Jerami Grant，後者會是對湖人來說更有價值的球員。本賽季，八村壘在新任主教練JJ雷迪克的帶領下，以先發身份開幕並展現穩定表現。然而，湖人整體表現陷入掙扎，球隊為了進入季後賽，正積極考慮引進明星球員。據悉，如果將八村壘作為交易籌碼，湖人有望換取更具影響力的球員。因此，隨著明年1月交易限制解除的臨近，各種交易方案紛紛浮現。根據美國知名雜誌《Sporting News》的報導，曾在東京奧運奪金的美國國家隊成員、現效力於拓荒者隊的Jerami Grant，有可能會被球隊拋售。他今夏就曾被被放進討論的交易計劃中，如今再度成為話題。該媒體指出：「儘管LeBron James依然努力奮戰，但支援陣容尚不足以讓球隊成為真正的總冠軍競爭者。若Grant加盟，可能會改變這一局勢。他是一名能即刻提升湖人鋒線實力、可防守多個位置，而且與LeBron及Anthony Davis相當契合。」《Sporting News》更具體給出了交易方案：「提案中的交易包括湖人送八村壘、Gabe Vincent以及2029年首輪選秀權，與拓荒者換得Grant。」至於八村壘為何可能被列為交易籌碼？該媒體評論道：「本賽季八村壘場均貢獻12.6分5.4籃板1.7助攻，成績中規中矩，但未能展現出上賽季那樣的影響力。」相比之下，Grant對湖人的價值則更加突出：「Grant的防守多樣性將減輕Davis在內線的壓力，並在面對更高大翼鋒時為球隊提供更好的選擇。此外，在進攻端，他具備自主得分能力，這正是湖人除了勒布朗之外急需的能力。」該媒體補充道：「若將Grant與現有核心陣容結合，湖人將在季後賽中展現出更好的平衡性與競爭力。季後賽的比賽重點在於明星球員的影響力，而這筆交易有望讓湖人成為更危險的對手。」