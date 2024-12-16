日職白隊力壓社會人奪冠！由中職舉辦的冬季聯盟在昨（15）日落幕，冠軍戰由例行賽龍頭日本社會人隊，出戰戰績第2的日職白隊，結果日職白隊上演「下剋上」，以3：1取勝，拿下本屆冬盟冠軍。在冠軍戰繳出5.1局無失分的讀賣巨人投手鴨打瑛二，在賽後獲選為MVP，而季軍得主則是台灣山林隊。
日職白靠強投奪冠 季軍上演台灣內戰
在歷經前3周的例行賽後，冬盟例行賽戰績排行依序為日本社會人、日職白隊、台灣山林、台灣海洋，最後才是日職紅隊。冠軍戰由日本社會人交手日職白隊，而季軍戰則是由台灣山林、台灣海洋進行「台灣內戰」。
日職白隊在冠軍戰展現優異投手戰力，巨人隊左投鴨打瑛二先發5.1局，僅被擊出1安打、無失分，並且後援投手也接力守成，最終日職白隊以3：1拿下勝利，擊敗在例行賽位居龍頭的日本社會人，拿下隊史首座冬盟冠軍。同時，先發有功的鴨打瑛二也奪下MVP殊榮。
季軍戰的部分，山林隊打線爆發，在3局下單局灌進5分，以9：5擊敗海洋隊，拿下季軍。其中，本場敲出雙安的羅暐捷，在冬盟打擊狀況火燙，累計出賽18場，敲出27安外加9打點，打擊率高達3成91。
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在歷經前3周的例行賽後，冬盟例行賽戰績排行依序為日本社會人、日職白隊、台灣山林、台灣海洋，最後才是日職紅隊。冠軍戰由日本社會人交手日職白隊，而季軍戰則是由台灣山林、台灣海洋進行「台灣內戰」。
日職白隊在冠軍戰展現優異投手戰力，巨人隊左投鴨打瑛二先發5.1局，僅被擊出1安打、無失分，並且後援投手也接力守成，最終日職白隊以3：1拿下勝利，擊敗在例行賽位居龍頭的日本社會人，拿下隊史首座冬盟冠軍。同時，先發有功的鴨打瑛二也奪下MVP殊榮。
季軍戰的部分，山林隊打線爆發，在3局下單局灌進5分，以9：5擊敗海洋隊，拿下季軍。其中，本場敲出雙安的羅暐捷，在冬盟打擊狀況火燙，累計出賽18場，敲出27安外加9打點，打擊率高達3成91。