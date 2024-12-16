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▲日職白隊先發投手鴨打瑛二，在冬季聯盟冠軍戰先發，主投5.1局，僅被擊出1安打、無失分，賽後獲選為MVP。（圖／中職提供）

▲台灣山林隊打線在季軍戰爆發，3局下單局灌進5分，最終以9：5擊敗海洋隊，拿下季軍。（圖／中職提供）

日職白隊力壓社會人奪冠！在冠軍戰繳出5.1局無失分的讀賣巨人投手鴨打瑛二，在賽後獲選為MVP，而季軍得主則是台灣山林隊。冠軍戰由日本社會人交手日職白隊，而季軍戰則是由台灣山林、台灣海洋進行「台灣內戰」。日職白隊在冠軍戰展現優異投手戰力，巨人隊左投鴨打瑛二先發5.1局，僅被擊出1安打、無失分，並且後援投手也接力守成，最終日職白隊以3：1拿下勝利，擊敗在例行賽位居龍頭的日本社會人，拿下隊史首座冬盟冠軍。同時，先發有功的鴨打瑛二也奪下MVP殊榮。季軍戰的部分，山林隊打線爆發，在3局下單局灌進5分，以9：5擊敗海洋隊，拿下季軍。其中，本場敲出雙安的羅暐捷，在冬盟打擊狀況火燙，累計出賽18場，敲出27安外加9打點，打擊率高達3成91。