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▲身為四次NBA總冠軍、一次總決賽MVP、兩次常規賽MVP的得主，Curry在今夏的巴黎奧運中再添一面金牌。（圖／美聯社／達志影像）

本季，金州勇士球星Stephen Curry迎來了個人生涯在勇士隊效力的第16個賽季。自2009年進入聯盟以來，Curry以其驚人的三分能力改變了NBA，還徹底改寫了籃球運動的戰術與風貌。勇士王朝元老Andre Iguodala近期在節目上表示，勇士隊的成功有「80%功勞要給Curry」，直言球星能力和魅力是其中的關鍵。在Curry的帶領下，勇士隊從2013年到2019年連續7個賽季闖進季後賽，並從2015年起連續5個賽季奪下西區冠軍、挺進總決賽，期間勇士在2015年、2017年、2018年奪得總冠軍，並於2022年再次稱霸，8年間共4次奪冠。即使距離自己2009年加入球隊已經過了15年，但Curry如今依舊幫助球隊保持著強大競爭力。本賽季的勇士隊在西區排名第5，戰績為14勝10敗（勝率58.3%），仍是季後賽的有力競爭者，並以經典的傳切體系為基礎，瞄準Curry時代的第5座總冠軍。勇士近年已經成為NBA球隊成功的典範，不僅保持著賽場競爭力，球隊市價也大幅上漲，對此Iguodala將功勞大部分歸給了Curry：「如果沒有最頂尖的天賦，就無法贏得總冠軍。而我要斗膽說一句：『勇士的成功有80%要歸功於Stephen Curry』。雖然老闆Joe Lacob可能不喜歡聽到這話，但這就是事實，大家都知道。」除了Curry，勇士隊的輝煌時代還少不了其他明星球員的貢獻，包括Iguodala、Draymond Green、Klay Thompson（現效力於獨行俠）、Kevin Durant（現效力於太陽）、Harrison Barnes（現效力於馬刺）、Shaun Livinston、Andrew Bogut等人。然而，Curry始終是這支球隊的核心。無論是場上還是場下，他都展現出巨大的影響力。即使在比賽中手感不佳，Curry僅憑在場上的存在，就足以讓對手不得不時刻警戒他的三分威脅，從而攪亂防守，為隊友創造出空檔得分的機會。身為四次NBA總冠軍、一次總決賽MVP、兩次常規賽MVP的得主，Curry在今夏的巴黎奧運中再添一面金牌。本賽季，他在出戰的19場比賽中場均貢獻22.8分5.2籃板6.5助攻1.3抄截，三分球命中率達41.3%（場均命中4.1球），仍保持一線明星的水準。Iguodala所言「勇士成功的80%是Curry的功勞」並非誇大。無論是帶動比賽還是重塑籃球文化，Curry的影響力無可替代，他的名字將永遠與勇士的輝煌歷史密不可分。