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▲Code Kunst在限時動態分享吳赫婚禮現場，寫下「恭喜你，善良的赫」。（圖／取自Code Kunst IG）

▲吳赫與黃智敏婚紗照曝光，背景「首都客運」讓粉絲驚喜喊，原來婚紗照是在台灣拍的。（圖／取自스타뉴스）

南韓人氣樂團HYUKOH曾受邀參與第29屆的金曲獎，在典禮上演唱歌曲〈萬里〉後在台灣打開知名度。隊長吳赫14日在首爾教堂迎娶交往4年的女友黃智敏（音譯），韓媒也曝光兩人婚紗照，有眼尖的粉絲在背景看到「首都客運」四字，發現原來兩人特意到台灣拍婚紗照，還有粉絲解答地點是在和平東路與新生南路的路口。吳赫14日在首爾某個教會舉行非公開婚禮，迎娶交往4年的黃智敏，婚禮只邀請雙方家長、好友參加，與吳赫交情較好的音樂人張基河、Code Kunst都有到場祝福，隨後Code Kunst也在IG限時動態分享婚禮現場，並寫下「恭喜，善良的赫」。先前韓媒也曝光兩人的婚紗照，照片採用復古濾鏡，吳赫身穿設計簡單的黑色西裝，黃智敏則是穿上純白婚紗，同樣也戴上純白頭紗，小倆口手牽手在馬路上奔跑，而恰好背景的「首都客運」被拍到，間接證實兩人來台灣拍婚紗。照片曝光後有粉絲解答地點是在和平東路與新生南路的路口，看見兩人的婚紗照後許多歌迷大讚「婚紗照很有吳赫的風格」、「吳赫露出幸福笑容真是罕見」、「兩人看起來很幸福」、「這就是韓國人所謂的台灣感性吧」。