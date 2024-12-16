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▲中信兄弟詹子賢在2022年，由於前個季末針對手肘骨刺開刀，季中又遭遇病毒侵擾，直到9月底才正式回歸一軍，該年只打了241個打席，打擊數據也有明顯下滑，全壘打數也下降到只有2轟。（圖／NOWnews資料照）

▲台鋼雄鷹外野手陳文杰，過去曾效力中信兄弟，有望和詹子賢再當隊友。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.11）

詹子賢高機率出走中信兄弟？詹子賢為中信兄弟效力長達9年，一直都是主力外野手之一，不過在2022年受到傷病影響，打席數減少後，打擊數據有明顯下滑。詹子賢高機率出走兄弟最大的主因，就在於出場空間不足。不僅如此，在全壘打部分，連續3年分別敲出26轟、20轟、10轟，同時兼具上壘能力以及開轟的長打火力，是兄弟重要的外野砲手。2023年的完整賽季，不過在今年球隊方向轉變之際，根據多方消息指出，