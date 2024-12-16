詹子賢高機率出走中信兄弟？詹子賢為中信兄弟效力長達9年，一直都是主力外野手之一，不過在2022年受到傷病影響，打席數減少後，打擊數據有明顯下滑。今年雖然沒有傷病問題，但由於球隊在日籍總教練平野惠一領軍後，傾向嘗試新人外野曾頌恩、宋承睿等人，讓詹子賢的出場時間相對受到壓縮，而此點，可能將成為他最終選擇是否離隊，向外另尋天地的關鍵要素。
出賽和表現成正比 連3年高峰都近400打席
詹子賢高機率出走兄弟最大的主因，就在於出場空間不足。攤開他過往的打擊數據，在2019年至2021年的3年間，可以說是生涯的最高峰，年年出賽數突破100場，打席數也都在400左右，分別繳出3成51、3成33以及2成75的打擊率。
不僅如此，在全壘打部分，連續3年分別敲出26轟、20轟、10轟，同時兼具上壘能力以及開轟的長打火力，是兄弟重要的外野砲手。
然而，在2022年，由於前個季末針對手肘骨刺開刀，季中又遭遇病毒侵擾，直到9月底才正式回歸一軍，該年只打了241個打席，打擊數據有明顯下滑，全壘打數也下降到只有2轟。
轉戰台鋼海闊天空 有望組成外野三雄
2023年的完整賽季，詹子賢在打席數提高後，再度找回狀態，單季繳出3成04打擊率以及4成1的長打率，並且轟出8支全壘打，證明只要給予相對多的打席，他就能回報一定表現。
不過在今年球隊方向轉變之際，詹子賢雖然維持整季健康，但打席數減少後，打擊率下滑到2成55，而長打率更是生涯新低的3成31，再加上外野後起之秀眾多，如曾頌恩、宋承睿，都展現讓人期待的潛力，詹子賢的處境顯得有些尷尬。
根據多方消息指出，中職新軍台鋼雄鷹對於延攬詹子賢有濃厚興趣，其陣中恰好還缺乏有經驗的角落外野手，以及充分的長打火力。倘若詹子賢正式加盟台鋼，不僅出賽數可以獲得保證，更有望和前隊友陳文杰、強打王柏融組成新外野三「雄」，不過對於資深的象迷來說，或許會感到有些感傷。
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詹子賢高機率出走兄弟最大的主因，就在於出場空間不足。攤開他過往的打擊數據，在2019年至2021年的3年間，可以說是生涯的最高峰，年年出賽數突破100場，打席數也都在400左右，分別繳出3成51、3成33以及2成75的打擊率。
不僅如此，在全壘打部分，連續3年分別敲出26轟、20轟、10轟，同時兼具上壘能力以及開轟的長打火力，是兄弟重要的外野砲手。
然而，在2022年，由於前個季末針對手肘骨刺開刀，季中又遭遇病毒侵擾，直到9月底才正式回歸一軍，該年只打了241個打席，打擊數據有明顯下滑，全壘打數也下降到只有2轟。
轉戰台鋼海闊天空 有望組成外野三雄
2023年的完整賽季，詹子賢在打席數提高後，再度找回狀態，單季繳出3成04打擊率以及4成1的長打率，並且轟出8支全壘打，證明只要給予相對多的打席，他就能回報一定表現。
不過在今年球隊方向轉變之際，詹子賢雖然維持整季健康，但打席數減少後，打擊率下滑到2成55，而長打率更是生涯新低的3成31，再加上外野後起之秀眾多，如曾頌恩、宋承睿，都展現讓人期待的潛力，詹子賢的處境顯得有些尷尬。
根據多方消息指出，中職新軍台鋼雄鷹對於延攬詹子賢有濃厚興趣，其陣中恰好還缺乏有經驗的角落外野手，以及充分的長打火力。倘若詹子賢正式加盟台鋼，不僅出賽數可以獲得保證，更有望和前隊友陳文杰、強打王柏融組成新外野三「雄」，不過對於資深的象迷來說，或許會感到有些感傷。