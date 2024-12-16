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▲最常見的詐騙手法前5名分別為「假投資」、「網路購物」、「假交友」、「假買家騙賣家」、「假中獎通知」。（圖／翻攝自165打詐儀錶板）

▲譚艾珍遭詐騙集團騙涉及「60億」的詐騙案，近日引起社會關注。（圖／取自譚艾珍臉書）

近幾年台灣詐騙事件猖獗，就連藝人譚艾珍、郭彥甫也受騙。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，全台詐騙案量逐月提升，其中單月財損竟可高達126億元，最恐怖的詐騙手法則是「假投資、真詐騙」，每天都至少能騙到上億元。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」資料統計，警方9月共受理1萬8015件詐騙案，10月為1萬8150件，11月再增加至1萬8204件，且財物損失分別高達119億421萬多元、120億7961萬多元以及126億元7594萬多元。警方在12月則每日平均受理5至6百件詐騙事件，12月4日最嚴重甚至一天受理達到751件，其中最常見的詐騙手法前5名分別為「假投資」、「網路購物」、「假交友」、「假買家騙賣家」、「假中獎通知」，PTT有網友發文討論，過去詐騙受害者大多都是老人，為何如今就連高學歷也被騙？不少鄉民直言，有些人被錢逼急，判斷力瞬間變差，有些人則貪念太重因此上當，「天底下哪有那麼好康的事。」對此，165打詐儀錶板提醒防詐小撇步：