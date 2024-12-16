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金州勇士今（16）日在主場大通中心迎戰達拉斯獨行俠，獨行俠明星射手、勇士王朝元老Klay Thompson再次「回家」。上半場兩隊形成「互轟大戰」，勇士兩節就投進18顆三分球，創下隊史紀錄，但竟然無法取得領先，糟糕的防守讓他們以74：81落後。勇士昨天才發動交易，用本季已經報銷的De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權，與布魯克林籃網換取後衛Dennis Schroder和1個次輪選秀權。不過目前交易還沒有正式完成，預計在本周對灰熊的比賽，Schroder有望出賽。今天面對獨行俠，勇士上半場防守做得不好，首節竟然被獨行俠單節轟下46分，Luka Doncic打不到17分鐘就轟下24分，半場打完Doncic 12投9中轟下28分，帶領獨行俠81：74領先。Klay Thompson則是命中2記三分球拿到8分。勇士方面，團隊半場轟進18顆三分球還落後，Stephen Curry三分球6投4中，攻下12分。Draymond Green也命中4記三分球，得到12分，勇士兩節就有4人投進超過3顆三分球，然而他們讓獨行俠團隊命中率破6成，致使球隊處於落後。