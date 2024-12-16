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英超曼徹斯特德比今（16）日在伊蒂哈德球場上演，曼城在1球領先的情況下，於比賽最後3分鐘慘遭逆轉，以1：2敗給宿敵曼聯。這場失利讓曼城跌出前4，目前以26積分位居英超第5名，落後榜首利物浦9分，且利物浦還少賽一場，而曼聯憑藉這場關鍵勝利升至第12名，兩隊的積分差距也縮小至5分。比賽前半段，曼城佔據優勢。第36分鐘，Josko Gvardiol接獲Kevin De Bruyne折射傳球，以頭槌為曼城首開紀錄。然而，下半場的曼城未能有效擴大領先優勢，錯失了多次機會，讓比賽的懸念一直持續到最後。比賽第87分鐘，曼聯抓住曼城防線的失誤，Matheus Nunes回傳被Amad Diallo搶先一步，迫使Nunes犯規送出點球。Bruno Fernandes冷靜操刀將比分扳平。隨後，在正規時間的最後1分鐘，Lisandro Martinez一記長傳精準找到高速插上的Diallo，後者在狹小角度內射入致勝球，幫助曼聯逆轉奪勝。曼聯主帥Ruben Amorim本場比賽戰術決策果斷，在他的調整之下，曼聯成功於比賽尾聲上演戲劇性逆襲秀。賽後，Amorim表示：「這場勝利來之不易，對球隊來說是一次極大的鼓舞。」相比之下，曼城近期陷入低迷。本場比賽是曼城最近11場比賽中的第8場失利。儘管Phil Foden和Gvardiol在進攻端依舊活躍，但球隊未能將機會轉化為足夠的進球，進攻端的低效率導致敗仗。再次成為困境的縮影。曼城主帥Pep Guardiola表示：「我們錯失了太多的機會，這場比賽的結果反映了我們近期的問題，我們需要迅速調整狀態。」這場曼徹斯特德比的逆轉勝利，為曼聯注入希望，Amorim也期待這能成為球隊本賽季的一個轉折點。而對於曼城來說，連續的失利凸顯了他們在本賽季的困境，衛冕之路變得更加艱難。