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▲汽機車零售業營收今年1至10月達到7601億元，較去年同期年增3.8% 。（圖／經濟部統計處提供）

經濟部統計處今（16）日公布「產業經濟統計簡訊」，指出受到電動車及高價進口車銷售熱絡下影響，汽機車零售業營收今年1至10月達到7601億元，較去年同期年增3.8%；按此趨勢，有望打破去年營收8885億元新高紀錄，有望再創新高。統計處說明，汽機車零售業營收為反映經濟景氣及民間購買力的重要指標，近年來車市受疫情、晶片短缺等因素干擾，成長一度緩和，期間政府提出政府汰舊換新貨物稅減免補助下，營收大致呈穩定成長態勢。而在缺料瓶頸緩解後，進口車到港交車數增加，再加上電動汽車新車掛牌數快速攀升，今年有望再打破往年紀錄。值得一提的是，電動汽車新車掛牌數受到全球淨零碳排風潮，還加上政府推動電動車輛稅收減徵及汰舊換新等補助，逐漸讓電動車成為民眾代步工具。2019年電動汽車新車掛牌數大幅年增逾2倍，之後每年以雙位數增幅快速攀升，近2019年至2023年平均年增66.8%；今年前10月新車掛牌數達12.8萬輛，規模已超越112年全年12.5萬輛，續增近3成。另外，就新車掛牌數占比觀察，電動汽車占整體新車掛牌數由2018年之2.2%上升至2024年1至10月的33.9%，其中油電混合車占4分之1。根據2023年交通部「自用小客車使用狀況調查報告」顯示，消費者不願意購置純電動車之考量因素依序為「充電設施不健全」、「車輛單次充電後的續航限制」及「電動車價格太高」，顯示在兼顧環保節能、實用性及價格考量下，油電混合車成為消費者較青睞的選項。而在電動車進口國家方面，德國占整體電動汽車進口值42.4%最高、其次依序為日本系車占20.6%、美國系車占18.3%，目前仍以德國車獨占鰲頭。