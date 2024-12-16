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勇士總教練Kerr談Schroder交易案！金州勇士今（16）日和布魯克林籃網正式完成交易，換來資深控衛「德國軟豆」Dennis Schroder，並預計將在20日迎來首次出賽。勇士本季截至目前，打出14勝10敗成績，不過在Jimmy Butler交易傳聞塵埃落定前，勇士率先發動交易，交易來籃網隊的Dennis Schroder，補足後場強度，並有望成為主力球星Stephen Curry的先發搭檔。並笑著分享道：「」指的是本季例行賽敗給籃網、2023年季後賽敗給的湖人、以及世界盃領軍美國隊被德國擊敗。同時，Steve Kerr也稱讚Dennis Schroder：「我覺得他能提供我們需要的一切，他是防守俱佳的球員，不僅能夠無球跑動，同時也是出色的防守者。」