勇士總教練Kerr談Schroder交易案！金州勇士今（16）日和布魯克林籃網正式完成交易，換來資深控衛「德國軟豆」Dennis Schroder，並預計將在20日迎來首次出賽。勇士總教練Steve Kerr對於他的到來，表示相當期待，並在記者會上幽默提到，過去在季後賽以及世界盃都曾敗給Dennis Schroder過，所以選擇「打不贏就加入」。
三次敗給Schroder 大讚攻守俱佳
勇士本季截至目前，打出14勝10敗成績，在競爭激烈的西區中位居第5，更有不少傳聞指出，勇士有望成為邁阿密熱火明星前鋒Jimmy Butler的潛在新東家，展現衝擊總冠軍的野心。
不過在Jimmy Butler交易傳聞塵埃落定前，勇士率先發動交易，交易來籃網隊的Dennis Schroder，補足後場強度，並有望成為主力球星Stephen Curry的先發搭檔。勇士主帥Steve Kerr在記者會上提到：「我認為他效力湖人的時候，在2022年的季後賽對我們打得非常好，而且在最近的這2個夏天，包含菲律賓（世界盃），還有倫敦的熱身賽（巴黎奧運），都讓我看到他在國際賽的表現。」
並笑著分享道：「我非常高興，而且才和他說，我在3個不同的地方都敗給他，所以選擇打不贏就加入。」指的是本季例行賽敗給籃網、2023年季後賽敗給的湖人、以及世界盃領軍美國隊被德國擊敗。
同時，Steve Kerr也稱讚Dennis Schroder：「我覺得他能提供我們需要的一切，他是防守俱佳的球員，不僅能夠無球跑動，同時也是出色的防守者。」
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勇士本季截至目前，打出14勝10敗成績，在競爭激烈的西區中位居第5，更有不少傳聞指出，勇士有望成為邁阿密熱火明星前鋒Jimmy Butler的潛在新東家，展現衝擊總冠軍的野心。
不過在Jimmy Butler交易傳聞塵埃落定前，勇士率先發動交易，交易來籃網隊的Dennis Schroder，補足後場強度，並有望成為主力球星Stephen Curry的先發搭檔。勇士主帥Steve Kerr在記者會上提到：「我認為他效力湖人的時候，在2022年的季後賽對我們打得非常好，而且在最近的這2個夏天，包含菲律賓（世界盃），還有倫敦的熱身賽（巴黎奧運），都讓我看到他在國際賽的表現。」
並笑著分享道：「我非常高興，而且才和他說，我在3個不同的地方都敗給他，所以選擇打不贏就加入。」指的是本季例行賽敗給籃網、2023年季後賽敗給的湖人、以及世界盃領軍美國隊被德國擊敗。
同時，Steve Kerr也稱讚Dennis Schroder：「我覺得他能提供我們需要的一切，他是防守俱佳的球員，不僅能夠無球跑動，同時也是出色的防守者。」