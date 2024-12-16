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金州勇士今（16）日在主場大通中新迎戰達拉斯獨行俠，兩隊上演一場火熱的進攻大戰，第四節兩隊已經命中本場的第45顆三分球，確定以打破NBA單場兩隊合計最多三分球的紀錄。最終勇士和獨行俠合計投進48顆三分球，Klay Thompson命中打破紀錄的一球，並且是在對上老東家勇士隊的比賽中，一切就彷彿已經注定了的。勇士昨天才發動交易，用本季已經報銷的De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權換取後衛Dennis Schroder和1個次輪選秀權。不過目前交易還沒有正式完成，預計在本周對灰熊的比賽，Schroder有望出賽。Luka Doncic這一場三分球11投6中，攻下兩隊之冠的45分；Klay Thompson三分球11投7中，得到21分；獨行俠團隊三分球41投21中，命中率51%。勇士方面，Stephen Curry三分球13投7中，得到26分；Andrew Wiggins三分球9投5中，得到29分；Draymond Green三分球9投5中，得到21分。12月14日鳳凰城太陽和猶他爵士的比賽，雙方合計投進44顆三分球，追平聯盟歷史紀錄。兩天後勇士和獨行俠在16日的一場例行賽中，雙方在第四節打破此紀錄，總計兩隊此役95投48中，48顆三分球是NBA單場三分球命中數紀錄。今天面對獨行俠，勇士上半場防守做得不好，首節竟然被獨行俠單節轟下46分，Luka Doncic打不到17分鐘就轟下24分，半場打完Doncic 12投9中轟下28分，帶領獨行俠81：74領先。Klay Thompson則是命中2記三分球拿到8分。勇士方面，團隊半場轟進18顆三分球還落後，Stephen Curry三分球6投4中，攻下12分。Draymond Green也命中4記三分球，得到12分，勇士兩節就有4人投進超過3顆三分球，然而他們讓獨行俠團隊命中率居高不下，致使球隊處於落後。勇士易籃再戰後試圖急起直追，但防守沒有太多改善，獨行俠在第三節打不到一半時分數已經破百，Thompson一度連得8分，逼使老東家得喊出暫停。該節尾聲球隊總算回神，Jonathan Kuminga等人利用身體素質壓迫製造攻防轉換機會，打出一波9：0機會，三節打完雙方仍是7分差距。末節，勇士數度進逼，一度只落後3分，但Kyrie Irving連續取分，讓客隊始終維持一定的安全距離。Thompson在該節4分31秒時投進三分，這是本場兩隊合計的第45記三分，新的歷史被創造。雖然，Andrew Wiggins的三分球，讓勇士在最後２分鐘僅落後5分。但可惜之後未能再有所進展，幾次外線出手過於面搶，讓主場軍錯失機會，最後1分鐘勇士換下主力陣容，比賽結束。