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▲台中市政府數位局長林谷隆被網路爆料，指他在市府官網隱匿紅媒記者的資歷（圖／江和樹提供，2024.12.16）

▲江和樹秀出蔡英文簽名、林谷隆與綠政治人物合照，挖苦「中評網應該是綠媒吧！」。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.16）

▲林谷隆證實自己擔任過4年中評社記者，也曾到對岸採訪。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.16）

台中市政府數位局長林谷隆日前被網路爆料，指他在市府官網隱匿紅媒記者的資歷、手握台中市285萬人個資恐有洩密之虞。由於數位局主責台中通APP，藍綠白議員今在議會輪番提出質詢。林谷隆表示，自己的確曾擔任4年中評社記者，也曾被派去中國採訪，但沒有洩密的問題。市長盧秀燕強調當時他只是一個記者，並講了5次「媒體無罪」。39歲的林谷隆和研考會主委劉彥澧、祕書處長謝佳蓁都在40歲以下，3人是台中市政府最年輕的一級主管，林谷隆還是數位治理局的首位局長，日前社群媒體流傳林谷隆多年前在中國人民政治協商會議採訪的照片，指林谷隆是市長盧秀燕愛將，手握台中市285萬市民個資，卻在市府官網隱匿自己是中評社資深記者的資歷。林谷隆因擔任記者時受時任立委的盧秀燕賞識，邀請加入服務團隊，盧秀燕入主中市府後對他一路提攜。台中市藍綠白議員今天（16）日都對林谷隆提出質詢。林谷隆表示，自己的確在2014到2018年擔任中評社記者，也曾在蔡英文執政時，和三立電視台等同業一起被派到中國採訪兩岸相關會議。民眾黨市議員江和樹秀出前總統蔡英文「中評網包容兩岸」的簽名，以及林谷隆和蘇嘉全、蔡其昌等人的合照，挖苦「中評網應該是綠媒吧！」國民黨市議員陳文政也說「有些政黨太沒有自信、是否有被害妄想症？」民進黨市議員陳淑華、陳俞融則擔心數位局負責台中通APP，271萬會員的個資可能外洩。市長盧秀燕答詢時，表示對林谷隆局長任內表現感到滿意，過去資歷也沒有問題。同樣是媒體出身的她連講5次「媒體無罪」、「媒體工作者無罪」，縱使媒體各有政治立場，但「他只是一個記者而已」「大家都是夥計」，請有心人不要雙標。