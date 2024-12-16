我是廣告 請繼續往下閱讀

過去勇士「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson總是聯手上演狂飆三分球好戲，今夏Thompson轉戰獨行俠，今天對陣好友，兩人同場各砍進全場並列最多的7顆三分球，連鮮少出手的Draymond Green此役也轟進5顆三分球創個人本季新高。Curry和Thompson生涯搭檔至少有20場，兩人單場都至少投進6顆三分球，完美演繹「浪花兄弟」美名，或許是熟悉的場地、對手打起來特別帶勁，Thompson今夏轉戰獨行俠後，上個月本季首度回到勇士主場，單場轟進6顆三分球。今天再度於勇士主場對決，Thompson此役三分球11投7中，攻下獨行俠次高29分，Curry則是13投7中，繳出勇士次高的26分10助攻，連帶Green今天9投5中破賽季新高，此外，勇士全隊上半場投進18顆三分球，創下隊史紀錄。只是勇士糟糕的防守，上半場打完讓他們陷入74：81落後，易籃後也未能改變戰況，終場以133：143吞敗，獨行俠主將Luka Doncic包辦6顆三分球，繳出45分13助攻11籃板「大三元」，還外帶2抄截2火鍋。今天兩隊一共投進48顆三分球，打破單場44顆三分球的紀錄，而勇士命中27顆三分球但輸球，創史上輸球方命中三分球數最多的紀錄，此前單場砍進27顆以上球隊取得11勝0負。