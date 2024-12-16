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美國職籃（NBA）達拉斯獨行俠今（16）日客場對上金州勇士，Luka Doncic此戰打出鬼神級表現，出賽37分鐘，砍下45分11籃板13助攻的「大三元」，還外帶3抄截2阻攻，成為NBA史上繼「喬丹」Michael Jordan和Nikola Jokic後，第三位單場拿下「45+10+10+2抄截+2阻攻」的球員。NBA歷史上首位達成「45+10+10+2抄截+2阻攻」的球員是Jordan，Jordan在1989年4月13日對上印地安納溜馬的比賽中，全場砍下47分、11籃板、13助攻，此外還有4抄截2阻攻，第二位達成此紀錄的球員是Jokic，Jokic在2022年6月3日對上紐奧良鵜鶘的比賽中，拿下46分、11籃板、12助攻以及3抄截4阻攻，第三位達成此紀錄的就是今天的Doncic。Doncic此戰繳出生涯第9次40分以上的大三元，這9場比賽中，獨行俠的戰績是完美的9勝0敗，此外這也是Doncic生涯得分第二高的大三元，僅次於2022年12月28日對上紐約尼克所打出60分、21籃板、10助攻。獨行俠今對上勇士一戰，兩隊合計飆進48記三分球，打破NBA歷史紀錄，勇士此役團隊共投進27記三分球，但最終仍無法獲勝，創造了NBA歷史上輸球方三分球命中最多的紀錄，此前命中27記或以上的球隊戰績為11勝0敗。