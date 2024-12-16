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湖人今天在主場迎戰西區第2的灰熊，當家中鋒Anthony Davis一度傷退到休息室檢查，所幸無大礙回歸後砍下全場最高40分16籃板，今天歸隊的「詹皇」LeBron James貢獻18分8籃板8助攻，聯手率湖人以116：110中斷灰熊4連勝。年底要滿40歲的James前2戰因個人因素休兵，此役之前湖人取得13勝12敗，是James加盟以來第2差戰績，僅排在西區第10。今天James歸隊，開局手感不錯還小秀扣籃，加上Davis單節獨攬12分，率湖人拉開30：20領先，反觀近期取得4連勝的灰熊，上半場命中率僅3成出頭，而湖人高達5成，以64：46持續保持領先進入下半場。只是意外來得突然，第三節中段Davis爭搶籃板後摀著左肩倒在地上，隨後返回更衣室檢查，所幸第四節還能返回球場，繳出全場最高40分16籃板，Austin Reaves挹注次高的19分，James貢獻18分8助攻8籃板，聯手以116：110擊敗灰熊。灰熊今天全隊命中率不到4成，一哥Ja Morant拿下全隊次高的20分6助攻7籃板，但發生多達7次失誤，而攻下最高25分的Jaren Jackson Jr.領到6次犯規提前離場，灰熊後繼無力無緣逆轉。