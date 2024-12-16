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▲今年1月至９月台灣最受到歡迎的農場為「清境農場」，共吸引56萬3637人次到訪。（圖／清境農場臉書）

▲清境農場馬術秀相當受到遊客歡迎。（圖／翻攝清境農場官網）

▲埔心牧場位於桃園楊梅區，與其他位於高山、丘陵等地的農場不同，在交通上有著極大優勢。（圖／記者潘毅攝）

近年來台灣有越來越多的「休閒農場」出現，不但能踏青又具有一定程度教育意義，成為許多大家庭客群的最愛。但究竟在競爭激烈的農場型態園區中，哪一個地方才是台灣最強農場？據觀光署最新數據顯示，2024年最強農場由「清境農場」拿下，至於「萬花之王」武陵農場則位居第四名。觀光署日前公布最新旅遊人潮統計，今年1月至９月台灣最受到歡迎的農場為「清境農場」，共吸引56萬3637人次到訪；第二名則是桃園楊梅的埔心牧場，狂吸37萬人次；第三名則是位於新竹的「綠世界生態農場」，共有26萬人次到訪；至於以春之花海、夏之果蔬、秋之楓紅、冬之瑞雪聞名的「武陵農場」排在第四，吸引20萬人次前往賞花。1.清境農場 56萬3637人次2.埔心牧場 37萬0850人次3.綠世界休閒農場 26萬6400人次4.武陵農場 20萬8210人次5.福壽山農場 17萬5549人次6.飛牛牧場 12萬7837人次7.走馬瀨農場 12萬4643人次清境農場位於台灣南投縣仁愛鄉海拔1700至2000公尺之間，占地達760公頃，過去與武陵農場、福壽山農場合稱為台灣三大高山農場，美麗的山景更獲封「台灣阿爾卑斯山」之美名。實際查看清境農場的Google評價，當地累積超過3.8萬則評論，仍維持4.4顆星的極高度好評，評論留言中，更有許多使用英文、日本、葡萄牙文的各國旅客留言分享旅遊心得，其中農場內的「綿羊秀」、「馬術秀」兩種活動，更是廣受好評，宛如世外桃源的環境，絕對可以讓到訪旅客甩去一切煩惱。第二名的埔心牧場，則位於桃園楊梅區，與其他位於高山、丘陵等地的農場不同，埔心在交通上有著極大優勢，還能直接搭火車在埔心火車站下車抵達，開車也相當方便，在國道一號開到平鎮系統下交流道就能抵達，因此吸引不少雙北遊客到訪。埔心牧場在Google評價上累積多達3萬則評論，仍有4.3顆星極高好評，近年也引進水豚、山羊、羊駝等動物，還有，模樣十分可愛，超適合拍照打卡。不過在今年11月，埔心牧場爆出獸醫疑虐兔事件，對此，埔心牧場也發出聲明，宣布已將獸醫師進行免職、動物部主管自請離職，後續也將對相關人員提起法律訴訟。