達拉斯獨今(16)日以143：133擊敗金州勇士隊，為四場客場之旅畫下完美句點。本場比賽是Klay Thompson自從加盟達拉斯後第二次重返勇士主場Chase Center，並以本季最佳表現，成功帶領球隊擊敗前東家，成為媒體關注的焦點，更有球迷崩潰，「K湯擺明就是帶著復仇的心態回來！」
Thompson今年夏天轉戰獨行俠，告別生涯最熟悉的環境。當時美國媒體曾報導，「勇士未開大合約留人，主因是認為K湯已經退化，尤其傷病和年紀的影響，已經回不去昔日意氣風發的模樣。」
在第二次「回家」之旅中，Thompson 發揮出色，全場貢獻 29 分，其中 14 分來自第四節。他投籃命中率高達64.3%（14投9 中），並投進7記三分球（11 投 7 中），刷新本賽季三分命中紀錄。
賽後，Thompson回憶起在 Chase Center 的美好歷史，並激勵隊友繼續努力。「感覺太棒了!」Thompson 說道。「我在這裡有過很多精彩的投籃記憶，每次回來都試著喚起那種感覺。當然，我希望能拿30分，30聽起來更美好，但贏球還是最重要。」
Klay Thompson閃耀回歸
34 歲的 Thompson 正在本賽季重現巔峰狀態，場均22.6分，投籃命中率54%，三分球命中率更是高達50%。他在賽後也傳遞了一個明確的信息：「這場勝利感覺很棒，但我們要保持這種勢頭，繼續創造連勝紀錄。」
在這場高得分對決中，Luka Doncic 再次展現 MVP 級別的表現，砍下 45 分、13 助攻、11 籃板的三雙數據，成為球隊致勝的關鍵。達拉斯一度在第三節結束前不到兩分鐘落後至98：114，但憑藉Doncic 的穩定發揮和 Kyrie Irving 的21分、8助攻的表現，成功逆轉比賽。
Thompson 也在比賽最後一分鐘穩穩罰進兩球，幫助球隊鎖定勝局，完成對前東家的致命一擊。
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在第二次「回家」之旅中，Thompson 發揮出色，全場貢獻 29 分，其中 14 分來自第四節。他投籃命中率高達64.3%（14投9 中），並投進7記三分球（11 投 7 中），刷新本賽季三分命中紀錄。
賽後，Thompson回憶起在 Chase Center 的美好歷史，並激勵隊友繼續努力。「感覺太棒了!」Thompson 說道。「我在這裡有過很多精彩的投籃記憶，每次回來都試著喚起那種感覺。當然，我希望能拿30分，30聽起來更美好，但贏球還是最重要。」
Klay Thompson閃耀回歸
34 歲的 Thompson 正在本賽季重現巔峰狀態，場均22.6分，投籃命中率54%，三分球命中率更是高達50%。他在賽後也傳遞了一個明確的信息：「這場勝利感覺很棒，但我們要保持這種勢頭，繼續創造連勝紀錄。」
在這場高得分對決中，Luka Doncic 再次展現 MVP 級別的表現，砍下 45 分、13 助攻、11 籃板的三雙數據，成為球隊致勝的關鍵。達拉斯一度在第三節結束前不到兩分鐘落後至98：114，但憑藉Doncic 的穩定發揮和 Kyrie Irving 的21分、8助攻的表現，成功逆轉比賽。
Thompson 也在比賽最後一分鐘穩穩罰進兩球，幫助球隊鎖定勝局，完成對前東家的致命一擊。