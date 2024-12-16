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▲昔日勇士「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson拆夥，今天變相合體各自砍進7顆三分球，最終勇士敗給獨行俠，還以27顆三分球輸球寫下尷尬紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨今(16)日以143：133擊敗金州勇士隊，為四場客場之旅畫下完美句點。Thompson今年夏天轉戰獨行俠，告別生涯最熟悉的環境。當時美國媒體曾報導，「勇士未開大合約留人，主因是認為K湯已經退化，尤其傷病和年紀的影響，已經回不去昔日意氣風發的模樣。」在第二次「回家」之旅中，賽後，Thompson回憶起在 Chase Center 的美好歷史，並激勵隊友繼續努力。「感覺太棒了!」34 歲的 Thompson 正在本賽季重現巔峰狀態，場均22.6分，投籃命中率54%，三分球命中率更是高達50%。他在賽後也傳遞了一個明確的信息：「這場勝利感覺很棒，但我們要保持這種勢頭，繼續創造連勝紀錄。」在這場高得分對決中，Luka Doncic 再次展現 MVP 級別的表現，砍下 45 分、13 助攻、11 籃板的三雙數據，成為球隊致勝的關鍵。達拉斯一度在第三節結束前不到兩分鐘落後至98：114，但憑藉Doncic 的穩定發揮和 Kyrie Irving 的21分、8助攻的表現，成功逆轉比賽。