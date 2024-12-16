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NBA盃四強賽事昨日落幕，冠軍戰將由奧克拉荷馬雷霆對決密爾瓦基公鹿，比賽會在本周三（18日）進行。剛剛打完的四強戰相當精采，其中亞特蘭大老鷹主控Trae Young的一次防守回合在網路上受到熱議，他積極移動腳步去撲防進攻者，成功影響出手。過去比較少看到他如此賣力，因此也有美媒調侃說：「他真的很想要獎金」。在對上公鹿的這一場比賽中，Young在防守端很積極，第三節的一個回合中，他先是參與一次包夾，之後在對方傳球之後，立刻大範圍轉移追防公鹿射手A.J. Green，並且在後者和字母哥打手遞手進攻時努力擠過掩護，伸長手去封蓋，成功迫使對手突出「麵包球」，獲得好評。對此美國籃球自媒體《Hater Report》也調侃道：「TRAE YOUNG真的很想要這50萬美元（實則為51.4萬），從來沒看過他像這回合如此努力防守，笑死。」而專業籃球分析師Jason Timpf則說，任何職業球員應該都會想要爭取這座獎盃。去年NBA盃首次舉辦，聯盟為了激勵各隊球員努力爭奪，因此設立了獎金制度，冠軍每人可獲得50萬美元，亞軍每人20萬美元，打進四強的球隊每人10萬美元，打進淘汰賽的球隊每人5萬美元。今年由於薪資上漲，根據勞資協議也分紅給NBA盃獎金，冠軍獎金上漲到51.4萬美元（約合新台幣1691萬）、亞軍20.5萬美元、四強10萬.2美元，淘汰賽5.1萬。Young在當年選秀被認為是和Luka Doncic等人齊名的好手，這些年也確實將老鷹帶得不錯，成為季後賽常客、2021年還曾進去過東區決賽。不過成績始終無法突破，這除了與他的進攻效率有關，也和其矮小身材難以進行好的防守有關。老鷹近年陣容中有不少身體條件出色的鋒線，希望能在防守端給與Young更多幫助，而隊友的拚勁，可能也會影響自家主將，讓他在這方面下更多功夫。