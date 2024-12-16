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印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）提議廢除地方選舉，將龐大的經費轉用於兒童營養餐、學校翻新等更迫切的公共項目。他此舉引發社會熱議，支持者認為此舉能減輕國家財政負擔，批評者則擔心此舉或削弱民主機制，影響地方領導人的責任心。根據印尼現行選舉制度，國家分為兩類選舉：大選負責選出總統、國家和區域立法機構，而地方選舉則選出省、市和區領導人。普拉伯沃於12月13日在戈爾卡黨（Golkar）代表大會上表示：「地方選舉成本過高且鋪張浪費，建議取消此制度，如果將任命領導人任務交給地方議員，便可以將資金重新分配給更迫切的公共項目。」普拉伯沃指出：「在現行（地方選舉）制度下，我們在短短一兩天裡，就從國家預算和從政者口袋裡撒出去數十萬億印尼盾（1 印尼盾等於0.0020 新臺幣）……我們的鄰國，例如馬來西亞、新加坡和印度，都有一套高效的制度。他們選舉地方議員，然後由這些議員推舉省長和縣長，這種做法既省錢又有效率。」普拉伯沃強調，取消地方選舉所節省的資金可用於改善兒童營養餐、學校設施翻新以及農業灌溉系統建設等。他認為，這些措施能更直接造福國民，提升公共福祉。他還批評主張頻繁選舉的外國顧問：「在我看來，我們不用太認真地聽取他們的意見。這不代表我排外，而是因為我不確定他們是否真的關心我們」普拉伯沃的提議迅速引發爭議。政治分析師尤思批評：「地方選舉是監督地方領導人責任的重要機制，取消地方選舉將使民主進程倒退。」他形容普拉伯沃的建議是「偷懶」之舉，並將其與印尼前總統蘇哈托（Suharto）的「新秩序」時代相提並論，警告此舉或將削弱地方自治與透明度。印尼國家研究創新署政治研究員菲爾曼（Firman Noor）認為，普拉伯沃政府應該要解決民主和經濟雙邊的需求，而非犧牲其中一項來成就另外一項。他在接受當地媒體訪問時表示：「民主的代價很高，但這在哪裡都一樣，如果決定採行民主制度，就是政府的責任……不是削弱民主，而是強化民主。」73歲的普拉伯沃在今年2月贏得印尼總統選舉，並於10月20日宣誓就職。普拉伯沃被外界普遍視為軍事強人，他出身於前總統蘇哈托的強人政治時代，曾是蘇哈托的女婿，過去曾批評民主制度，也多次捲入侵犯人權的指控。隨著他正式掌權，不少政治活躍人士和學者對他權力的使用方式及其對國家民主的潛在影響深感憂慮。普拉伯沃的廢除地方選舉提議若要實行，將需全面修訂選舉法案，預計會面臨來自政界與民間的巨大阻力。在普拉伯沃正式就任總統後，他所倡議的每一步都將受到民主派的密切關注。