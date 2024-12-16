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過去台灣儲能廠商要檢驗產品都要送到海外檢測，過程不僅曠日費時，也影響廠商布局。經濟部標準局今（16）日於新竹科學園銅鑼園區舉辦「國家儲能系統檢測中心開幕暨啟用典禮」，從此以後可大幅降低檢測成本與時間。國家儲能系統檢測中心啟用後，將成為國內最大儲能系統安全檢測試驗室，已完成防火、燃燒、震動及環境等試驗室建置，擁有最完整檢測項目，並具備360 kW/360 kWh儲能系統安全試驗能量，堪稱全球頂級規模的儲能系統安全檢測試驗室。標準局表示，由檢測中心直接提供檢測服務，大幅降低檢測成本與時間，使國內儲能產品在全球市場上更具競爭力，為我國在國際綠能供應鏈中的地位提供助力。檢測中心將以儲能系統及電動大巴士電池等產品的安全性為服務核心，進一步保障消費者之安全及權益。淨零減碳政策的積極推動，儲能系統則為穩定再生能源發電的重要技術之一，未來大量建置儲能系統已成可預見的趨勢。標準局為確保儲能系統運行的安全性，已積極著手制定儲能相關的CNS國家標準及技術規範，並同步建構檢測能力與管理制度，滿足儲能產業日益增長的檢測及驗證需求。