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▲《天堂M》黑暗妖精技能優化。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》王族技能優化。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》法師技能優化。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》全新釣魚系統，提供多樣化道具獲取方式。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》改版紀念ADVENTURE SEASON PASS登場，完成每日任務另獲豐富獎勵。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》OASIS 4改版直播將於12月17日20：00盛大登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲ 《天堂M》「OASIS COUPON」限時登場，英雄級變身、魔法娃娃與聖物卡三選一。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子代理的跨世代手遊鉅作《天堂M》即將於12月18日迎接七週年「OASIS 4改版」！三大經典職業（黑妖、王族、法師）技能全面升級、全新釣魚系統、限時「成長副本—神秘的綠洲」，以及新季度「歐林的痕跡」等改版內容陸續展開。官方也祭出共計6張GAMA COUPON及OASIS COUPON，使用後者將可擇一取得「天上的守護騎士(活動) 」、「千年九尾狐(活動)」、「史雷佛的雙刀(活動)」三個英雄級別卡片，還有豐富的改版獎勵！此外，此次直播也將邀請特別嘉賓跨海來台，與玩家一同揭開改版序幕！《天堂M》三大經典職業震撼覺醒，黑妖、王族、法師強勢迎來全面技能升級！再次踏上征途攜手戰友改寫戰局吧！重磅技能優化不僅將為敵人帶來致命爆擊，還能助力玩家稱霸戰場，帶給玩家無與倫比的冒險旅程，盡情感受截然不同的《天堂M》；三大職業重點技能優化如下說明。技能不再消耗名譽金幣。新增單體/群體切換功能，切換成單體攻擊時，傷害會集中在單一目標上。對目標施放暗影衝刺，且短暫脫離被目標選定的狀態，並自動施放破壞盔甲。當自身角色受到控場時，大幅提升迴避率。攻擊時機率發動範圍攻擊，並且汲取目標的HP。在一定距離內衝刺到目標身旁進行攻擊，並獲得專屬打擊權限，擊殺目標後置冷卻時間。新增命令聊天模式，血盟成員可更明確收到王族的指令資訊。強化精神控制能力，增加可控制的目標人數，且受控制的目標可使用技能攻擊自家陣營。技能發動時迴避攻擊並機率恢復生命，機率產生範圍火焰燃燒攻擊。攻擊時機率提升物理傷害增幅率。取消武器限制，並增加技能範圍。守護者啟動護盾時，解除自身暈眩、恐懼與支撐狀態。普通攻擊傷害增加，並可以選擇附加一種負面效果（弱化、疾病、緩速、沉默）；優化智力減少耗魔量上限之機制，並強化狂暴術的效果。使用傳說級變身（含）以上時，獲得額外傷害加成。提升攻擊傷害，並獲得專屬打擊權限。《天堂M》顛覆以往熱血PVP的既定印象，推出全新「釣魚系統」，該系統提供多樣化的道具獲取方式。玩家可使用高級至英雄級裝備向虛擬角色兌換釣魚幣，以購買不同品質的釣竿進行釣魚挑戰，更有機會獲得「全新釣魚系列聖物卡4種」等稀有道具；只要在釣魚場裝備釣竿進行遊戲，釣取的魚貨長度愈長或品質愈高即有機會登上排行榜，贏取特殊榮譽與豐厚獎勵。釣魚過程中還能蒐集「全新被水弄濕的系列裝備」，並透過登錄收藏品解鎖永久能力，讓角色戰力再提升，為探索旅程增添無窮樂趣！即日起至2025年1月2日，限時推出玩家熱愛的「成長副本—神秘的綠洲」，提供玩家海量經驗值及金幣，助力快速成長。還可透過蒐集「綠洲水晶(活動)」製作多樣道具，有機會獲取「冒險家的指南針(活動)」、「成長支援箱(活動)」、「各式抽卡包」等豐富資源。此外，12月18日福利再加碼，不僅「綠洲水晶(活動)」掉落率、經驗值及金幣將提升1.5倍，還有製作物清單更新等加成福利，讓玩家收穫滿滿！OASIS 4改版紀念「ADVENTURE SEASON PASS」也將於12月18日登場，開放玩家以300萬金幣購買。另完成每日任務，還能獲得「變身製作硬幣箱(活動)」、「龍之紅寶石(活動)」、「高級龍之鑽石(活動)」、「冒險家的稀有變身卡箱(活動)」等豐富獎勵。歡慶七週年，為感謝全體玩家的熱情支持，官方將送出6張COUPON！透過每日簽到可獲取5張「GAMA COUPON」，包括「特殊商城裝備復原（新篇章伺服器：特殊商城裝備復原）」、「特殊魔法娃娃合成（新篇章伺服器：魔法娃娃合成）」、「特殊變身合成（新篇章伺服器：變身合成）」、「特殊聖物合成（新篇章伺服器：聖物合成）」、「技能合成」。另有1張久違的「OASIS COUPON」英雄級變身、魔法娃娃與聖物卡三選一，可於指定時間內於商城內以金幣購買。此外，玩家可於商城以300金幣購買票券，於一般、經典、重生伺服器擇一製作「綠洲補給箱(活動)」或「綠洲成長支援箱(活動)」，或於新篇章伺服器擇一製作「綠洲補給箱(活動)」或「綠洲安定支援箱(活動)」，開啟就能取得「最高級抽卡包選擇箱(活動)（新篇章伺服器：神秘的抽卡包選擇箱(活動)）」、「亞丁騎士團裝備箱 (活動)」、「+3 倫提斯耳環選擇箱(活動)」等豐富獎勵。官方也將於12月17日20:00盛大舉辦OASIS 4改版直播，更重磅邀請韓國特別嘉賓跨海親臨，搶先揭露遊戲第一手資訊。同時也祭出直播大禮FISH（Fourth Oasis, with you），內包含「高級變身抽卡包(活動)」、「 高級魔法娃娃抽卡包(活動) 」、「高級聖物抽卡包(活動)」，另外還有「神秘的變身/魔法娃娃/聖物抽卡包」、「祝福聖水(大)」、「守護石」等豐厚獎勵，詳細內容將於直播中完整公開，玩家們千萬不要錯過！迎接《天堂Ｍ》七週年全新面貌，超豐富的改版活動將接續展開，包括三大職業轉職優惠、「歐林的痕跡」新季度內容、四色硬幣轉移活動，以及技能書販售，遊戲體驗也同步進行優化！相關活動資訊如下，詳細內容請以官方資訊為主；更多豐富改版內容將陸續釋出，敬請關注官網公告與粉絲團消息！職業轉換無限制名額，且所需材料此次全面享有75折優惠。新增活動計時器系統，小地圖中新增NPC資訊，玩法與獎勵再優化。活動期間，玩家可以使用11萬個「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」，或「聖物製作硬幣」，製作成四種硬幣箱(10萬個硬幣)，並能夠存倉轉移，將其他角色的硬幣都集中在同個角色身上！活動期間，玩家可以180萬個「名譽金幣」購買「英雄級技能書(活動)(刻印)」，並以300萬個名譽幣個別購買「傳說級技能書I(活動)(刻印)」及「傳說級技能書II (活動)(刻印)」。於12月18日起，背包欄位從既有擴充至100格，可擴充欄位增加20格，熟練度系統優化則可提升增加至第8級。根據等級可獲得更多的「殷海薩祝福」。