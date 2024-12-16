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NBA金州勇士隊送出三個次輪簽（2026年和2028年來自老鷹的選秀權及2029年的自有次輪簽）、Ryan Rollins與Jerome Robinson，換來Dennis Schroder和2025年來自熱火的次輪選秀權。Schroder 的加盟讓勇士隊充滿期待，官方在社交媒體上接連發出8條推文表示歡迎，並詳細列舉了施羅德的傑出成就。Dennis Schröder在2023年男籃世界盃中奪得MVP，同時被選為2024年德國奧運代表隊的掌旗官。他還是德國籃球歷史上僅有的五位得分超過10,000分的球員之一。本賽季，Schroder場均貢獻18.4分、3個籃板、6.6次助攻和1.1次搶斷，投籃命中率達45.2%，三分命中率為38.7%，表現達到準全明星水準。勇士官方消息指出，Schroder已啟程前往金州與球隊會合，預計將搭檔Stephen Curry作為先發後場組合。勇士隊對於他的到來表示非常高興，期待他為球隊注入更多的活力。交易完成後，美媒《NBA Memes》發文稱：「勇士幾乎白撿了場均18分6助攻的Dennis Schröder，而湖人隊此時卻在……」，以戲謔的方式暗指洛杉磯湖人在交易市場上的相對沉寂。據NBA記者Evan Sidery報導，湖人隊有意補強內線，目前正在關注波特蘭拓荒者中鋒Robert Williams III及華盛頓巫師中鋒Jonas Valančiūnas，並已與後者進行過會面。美媒《Basketball Forever》則指出，Valančiūnas 目前已符合交易資格，而湖人對巫師進行了詢價。此外，根據NBA記者Brett Siegel早前透露，湖人曾對多位球員展現興趣，包括Marcus Smart、Kyle Lowry、Dorian Finney-Smith、Nick Richards及Bruce Brown。然而，截至目前，湖人在交易市場上的動作仍停留在流言階段，尚未付諸實際行動。