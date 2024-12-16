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勇士今日和籃網正式完成交易，換來資深控衛「德國軟豆」Dennis Schroder，並預計下一場比賽20日對灰熊就能上場，勇士一哥Stephen Curry大讚新隊友，「他是一位真正的競爭者」相信他能馬上無縫接軌融入勇士體系。勇士今天以133：143敗給獨行俠，賽後Curry受訪時談起新隊友Schroder，「他是一位真正的競爭者。他能創造機會、得分、組織進攻，我很高興看到他加入。他在防守端也很努力，所以對他來說應該是一個無縫接軌的過渡期。」據《NBC Sports》報導，Curry和Draymond Green事前都參與了這次交易的討論，這展現了球隊對核心球員的尊重，Curry也表示Schroder是他多年來熟悉的對手，期待能和這位全能後衛攜手作戰。Green也對Schroder表達讚賞，「我熱愛他自身散發出來的風度，他給人的感覺是他讓自己隨時隨地都能屬於任何空間，我很尊敬這樣的人。很期待能夠跟他成為隊友，更了解他。但我已經知道他是誰以及他能做些什麼，這是最重要的。」