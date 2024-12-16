我是廣告 請繼續往下閱讀

因應宜蘭在地護理以及長照人才需求，佛光大學於今（16）日召集宜蘭大學、耕莘健康管理專科學校、聖母醫護管理專科學校等4所教育機構，以及天主教靈醫會醫療財團法人（包含羅東聖母醫院、杏和醫院、惠民醫院）、羅許基金會羅東博愛醫院、臺北榮民總醫院（蘇澳分院、員山分院）、臺北榮民總醫院(玉里分院、鳳林分院、台東分院)，共8所醫療機構參與，共同簽署「護理與長照人才培育合作意向書」。佛光大學表示，這項跨界合作旨在透過教育與醫療的緊密結合，致力於培養宜蘭在地護理與長照專業人才。簽約儀式上，聖母護專陳立言校長、耕莘健康管理專科學校陳炳炘副校長、宜蘭大學陳懷恩教務長、羅東聖母醫院蕭志忠教研副院長、台北榮民總醫院胡宗明院長、台北榮民總醫院護理部林素秋副主任等貴賓代表出席，多方參與簽約儀式。各方承諾在以下幾方面展開合作：提供專業課程支援、促進跨單位師資教學與學術交流、共同培育護理與長照人才，以及進行實習機構媒合等。此外，合作目標還包括，佛光大學將推動「學士後護理系」的設立，為大學畢業生提供進修與職涯轉型的專業學習途徑。佛光大學校長趙涵㨗表示，佛光大學以人文與社會科學教育為核心，並以心理諮商及樂活養生為辦學特色。此次聯合區內大專院校及醫療機構合作，致力於為宜蘭及周邊地區填補護理與長照人才的缺口，不僅強化在地服務能力，更落實大學肩負的社會責任。