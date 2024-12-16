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▲樂天女孩登上FIF打歌舞台「女神降臨」演唱會。（圖／記者陳明安拍攝）

▲巫苡萱（左）、陳怡叡（右）未來的去留成外界關注焦點。（圖／巫苡萱、陳怡叡IG）

樂天女孩（Rakuten Girls）近來頻頻傳出勞資衝突，有消息指出，明年至少有4位以上的女孩要跳槽，爆出走潮，儘管樂天球團火速澄清此事，仍然引發外界熱議。今（16）日樂天女孩楊曉帆、陸筱晴、林穎樂、甜心、邱紫庭和MC沐妍登上FIF打歌舞台「女神降臨」演唱會，被問到合約問題，楊曉帆也回應：「大家都還在洽談中，每個人都有自己談的過程中，要等談完。」樂天女孩先前遭週刊爆料集體出走，張雅涵和球團的合約只到本月底，雙方目前還在討論新合約，報導指出，球團的商案價格太高，回覆訊息速度慢，態度也不好，引來廠商怨言，對此，樂天球團也第一時間回應：「據了解，爆料的細節和真實情況有些出入。雙方立場不同，但目的是為了保障女孩的權益。針對此次事件，我們也已進行內部檢討，未來也將加強監督與改進，避免類似情況再次發生。」陳怡叡（Yuri）今年6月就曾表示，她已經整個月都沒有球團的工作，找不到留下來的理由。連元老級成員巫苡萱接下來的動向也受到關注，她近年來跨足演藝圈主持工作，因此失去很多上球場應援的機會，加上已經38歲的她明年就要在啦啦隊待滿10年，已經快到自己想退休的時間，還被爆料將會接下樂天女孩團長一職，然而此說法火速被經紀人打槍，強調目前都還在討論階段。樂天女孩副舞蹈總監楊曉帆今日受訪時表示，外界的傳言有點太誇張，這其中有些誤會，目前合約都還在洽談當中，成員們都各有規劃，被問及大家續留的可能性，楊曉帆並沒有正面回應，只強調合約這種東西很個人，也不會去多過問其他女孩目前的狀況。