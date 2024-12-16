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▲《我只剩下勇敢》攀登玉山團隊成員，包括腦麻兒小比（前中）與比媽陳嘉玲（後排右三）等，一起出席首映活動，分享動人的過程。（圖／福斯商旅提供）

▲大霈在和小比與比媽一起攀登玉山後，嘗試體驗比媽每天照料小比的日常，想要能夠繼續傳達正向的勇氣。（圖／福斯商旅提供）

曾獲金鐘獎肯定也是提名常客、更曾入圍過金馬影后李霈瑜（大霈），參與了福斯商旅公益紀錄片《我只剩下勇敢》攝製，陪伴腦麻兒小比與其母陳嘉玲一起攀登玉山，親眼見證這段充滿勇氣與感動的過程，透露在山上還接到有颱風要來，卻很受山神庇佑的成功攻頂。至於在山上「方便」的問題，她坦承有接受山友的建議，找機會就在「大自然中解放」。大霈過去因為主持常需要潛水的水下節目獲金鐘獎，對於戶外活動完全不陌生，也想過是否要挑戰登百岳，結果第一次就直接攻上玉山主峰，人生部分成就解鎖。可是她也很清楚，自己不是這次行程中的主角，小比才是，大夥兒在登山的過程中會不時注意小比的身體狀況能否負荷，反而比媽陳嘉玲態度既樂觀又愛講垃圾話，讓整個團隊都很有活力。大霈體會到她也許經過很多的低潮，才能如此豁達，大家都很緊張小比，她反倒平常心面對，令人不得不佩服。儘管登玉山沒有自己想像中的困難，可是當排雲山莊看似就在眼前，卻怎麼往上走也走不到，她仍忍不住飆髒話，直嚷著想回家，所幸最後還是堅持到底，也感謝把食物送上排雲山莊的協作，讓她們有排骨飯等熱食能享用。她笑道：「我們自己當然有帶泡麵、帶水，可是捨不得拿出來吃，也很怕水喝太多。」真正要解放時，一路上還是有廁所，可是前輩有提醒，在山下不趕快「解放」，上山以後機會就不太多，她也就趁機會在大自然中「野放」，沒有硬撐。最感動的是，在山上已經接到有颱風要來，如果天候太惡劣就必須下山，還好他們仍在天氣不錯的情況下登上玉山頂，沒有中途折返。這次的「玉山遠征行動」，成員中也有醫護人員，大家抱持著一個目標，最後成功帶著小比登上玉山頂。所有動人的實況，將從12月23日起正式在福斯商旅官方 YouTube 頻道、官方Facebook粉絲專頁，以及 LINE TV福斯商旅專屬頻道播映。