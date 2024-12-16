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▲顧婕（左）與Amy是多年好友，特別為對方站台。（圖／顧婕提供）

▲顧婕戴帽子又戴太陽眼鏡，更戴上口罩深怕被看到術後的臉。（圖／顧婕提供）

57歲「整形皇后」顧婕今年5月確診直腸癌第四期，目前主要接受輔助性療法。因為需要專心治療，她推掉無數工作，損失金額高達百萬。為了挽回昔日的容顏，顧婕11月底前往診所進行「三層拉皮手術」，術後臉部腫脹明顯，至今仍未完全消退。儘管如此，她仍特地現身「亞太兒童時裝周」活動，為了避免臉部被人注意，顧婕佩戴墨鏡和口罩低調出席。她也表示：「目前仍在恢復中，估計到2月底就能呈現最美的我。」顧婕手術後的臉尚未恢復，仍是帶著浮腫的臉出席活動，她也表示：「因為亞太兒童時裝周活動負責人Amy，是我十多年來的朋友，也會跟她合作辦活動，自己的朋友要支持，而且我因為要讓臉復原，已經推掉兩場尾牙，一場台南的婚禮，損失將近百萬元。」自認「無臉見人」。除了力挺好友的目的外，顧婕也說：「因為我剛出道的時候，當時去學了美姿美儀課程，才拍了人生第一部電影，女生有好的儀態很重要，我們的教育很缺乏美育這一塊，所以也是幫忙推廣美學這個領域。」顧婕也稱讚小朋友走秀很有大將之風，可惜自己沒有生小孩，否則也要讓孩子訓練好美的教育。