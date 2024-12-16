我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張信哲《未來式》世界巡演的舞台設計特別，和他的演出丰采一樣極具可看性。（圖／潮水音樂提供）

▲張信哲《未來式》世界巡演落幕之後，他想將時間投入製作新的專輯，希望給歌迷新的音樂作品。（圖／潮水音樂提供

張信哲歷時6年、經過兩次改版的《未來式》世界巡迴演唱會，上週六在杭州奧體中心體育場連續兩天演出，畫下完美句點。萬千「張太太」看到他忍不住在即將結束前哽咽，也跟著掉眼淚，他最後說道：「不說再見，我們未來見！」才正式宣告所有的演出告一段落。這一次的《未來式》世界巡演回到杭州結束，其實也有特殊的意義，因為杭州奧體中心體育場，是巡演改版後的首站，也作為「終極版」的終站。剛好時序進入歲末嚴寒，當地氣溫只有5度、體感溫度為零度的冰凍天氣，張信哲一出場就慰問粉絲：「穿得暖不暖？」、「熱水壺有隨身攜帶嗎？」、「有沒有貼夠暖暖包？」他自己也承認有貼上暖暖包，而全場歌迷爭相向他示愛，女粉絲們直呼：「你過來、你過來。」男粉絲則也連珠砲般大喊：「張信哲，我愛你，我愛你，我愛你！」讓他不住笑道：「好了啦，不要再愛了啦。」觀眾忍不住大笑。演唱會最後的安可曲是他的代表作〈愛如潮水〉，他感性表示，大家想聽，他當然一直努力的唱下去，可是想要先請個假，因為這幾年來的一週一城市的行程，他沒有時間好好的去準備新專輯，坦言巡演唱了6年，連6年前的新歌都變成老歌了，接下來想好好的做音樂，來回饋歌迷對他音樂的支持。聽到偶像又會將有新作，場內響起歡呼吶喊聲。此外，張信哲也提到自己會出現「未來式戒斷反應」，說道：「這麼多年來大家都習慣了一週一城市的生活模式，演唱會結束後，接下來也許大家會不習慣這樣的反應，而對我來講少了你們的歡呼和掌聲，或許也會讓我很不習慣啊。」全場歌迷齊聲要求：「加班！加班！加班！」他也順勢帶來〈忘情忘愛〉、〈心情卡片〉、〈且行且珍惜〉等加班歌曲，全場觀眾瞬間情緒又沸騰。他後來又上台第2度安可，情緒激動說道：「謝謝你們還繼續等我，我們在這裡先約好，希望下次再聽到你們尖叫聲的時刻，就是我們再一次在舞台相遇時，好嗎，約好了喔。」他特別對觀眾表示，杭州場其實有換上新的服裝，就象徵這不只是結束，還是一個新的開始，讓歌迷們期待能早日再次欣賞到他的現場演出丰采。