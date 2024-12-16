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綠電平台雲豹能源今（16）日舉行董事會，會中決議透過新設子公司台福宜號能源，取得麥格理持有的海能國際投資26%股權及麥格理對海能國際的債權，交易總金額不超過新台幣86.5億元。雲豹能源重訊公告，擬取得麥格理持有之海能國際26%股權及麥格理對海能國際之債權， 將以新設子公司台福宜號方式進行。設立時由本公司取得100%股權並代表簽訂契約， 待實際交割前將由本公司及策略性股東對台福宜號進行相關交易價款之增資。雲豹能源擬以不超過新台幣829,300仟元參與其增資計畫，當契約成就條件為台福宜號之所有股東之董事會與主管機關核准(若有需要)， 以及台福宜號增資完成，將待相關交易先決條件滿足後與麥格理進行股權交割，若基於營運評估或其他因素致增資計畫變更時， 業經董事會授權董事長於不超過新台幣829,300仟元內辦理， 後提董事會報告。另董事會上野決議買回庫藏股，預定買回期間為12月17日至明（114）年2月16日，自集中交易市場買回1500張庫藏股，買回區間價格為每股170元至230元，買回庫藏股將轉讓予員工。