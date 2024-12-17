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最近有人在小紅書爆料，馬來西亞雲頂似乎出現了「迷魂黨」，讓遊客莫名其妙掏錢。一名女子分享她爸爸的親身經歷，呼籲大家提高警覺，別讓快樂的旅程變成驚悚的回憶。這名女子發文表示，最近她和家人到馬來西亞雲頂遊玩時，碰到一件怪事。當時她在美食街買東西時，一名抱著小孩的女人突然靠近她的爸爸，開口就說：「你可以買一根油條給我的孩子吃嗎？」據她描述，這名女人不僅緊貼著她爸爸，身上的小孩幾乎也貼上去，三番兩次重複請求。奇怪的是，她的爸爸在這趟旅程中還沒花過錢，當時卻連聲答應：「哦哦哦，買油條！」讓女子覺得不對勁，趕緊上前拍爸爸的肩膀，硬把他拉走。就在這時，又冒出一名高個男子，用冷嘲熱諷的語氣說：「抱這麼緊啊？用得著這樣嗎？」還狠狠瞪了她一眼，讓人直冒冷汗。事後，女子詢問父親到底怎麼回事，父親回憶說，那名陌生女人身上有一股淡淡的茉莉花香，讓他整個人都放鬆下來。她一開口，他就覺得自己應該回應，完全沒想其他的事情，像是被控制了一樣。這名女子發文提醒其他遊客，在人群中或有陌生人主動靠近時，一定要保持警惕，不要隨便跟人聊天，更不要讓陌生人太靠近。雲頂管理層也表示已收到相關舉報，會進一步調查這類可疑活動。迷魂黨的手法通常相當高明，他們可能會利用特定的香氣，例如茉莉花香，讓受害人放鬆警惕，或者用肢體貼近、孩子求助等方式博取同情心，進一步分散注意力，甚至有同夥在旁冷嘲熱諷製造混亂，趁民眾專注在某件事情時下手。遊客在旅遊時務必保持警覺，別讓一時的不注意成為歹徒得逞的機會。