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▲「曼谷燈光節」迎來超人氣網紅明星「彈跳豬Moo Deng」，將在曼谷九大地標閃耀亮相。（圖／翻攝自泰國頭條新聞）

倒數2025的精彩活動即將在泰國曼谷熱烈開啟！除了12月29日登場的全球首創「糯米煙火秀」，曼谷還將舉辦一場長達近3個星期的「曼谷燈光節」主題活動，讓年末到新年期間的城市充滿光影魅力與歡樂氣氛。今年跨年，暹羅天地（ICONSIAM）為期三天的倒數活動，將以糯米製作的煙火將照亮昭披耶河（Chao Phraya River）沿岸，煙火秀由日本知名大師打造，包括扇形、瀑布、菊花形等多種創意設計，不僅絢麗，還能有效減少二氧化碳與毒煙排放，是視覺與環保的完美結合。從12月17日到2025年1月5日，「曼谷燈光節」將接力上演，超人氣網紅明星「彈跳豬Moo Deng」也將登場！這隻來自春武里府綠山國家動物園的彈跳豬，將在曼谷九大地標閃耀亮相，為節慶活動注入趣味與熱鬧氛圍。曼谷燈光節期間，彈跳豬會出現在多個活動現場，例如華南蓬火車站的「彈跳豬樂園」，中國城的中式服裝秀，還有ASOK BTS Skywalk充滿創意的燈光裝飾。不僅如此，在Benchasiri公園還能參加以彈跳豬為主題的野餐派對，為遊客帶來新鮮的體驗。當然，五彩斑斕的燈光秀也少不了，Khlong Phadung Krung Kasem的巨蛋燈光、Nimibutr體育館的動感派對，都是今年燈光節的亮點。無論是以文化與科技結合的糯米煙火，還是彈跳豬引領的燈光奇幻旅程，曼谷將以雙重魅力迎接新年。想要體驗這場年末盛大節慶的遊客，現在就規劃行程，前往曼谷感受全城狂歡的魔力，