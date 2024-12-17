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▲吳德榮表示，今日各地早晚仍偏冷，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。（圖／記者葉政勳攝）

▲2波冷氣團接力影響，北台灣本週高溫都不會超過20度。（圖／中央氣象署）

今（17）日溫度略為回升！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明日開始受到冷氣團影響，北台灣轉為整天冷，部分平地清晨最低氣溫將再降至10度以下，週六將再迎一波強冷空氣，一直到下週聖誕節前後才有機會回溫。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，因夜間「輻射冷卻」加成，今日清晨截至6時12分，新竹以南至嘉義及花蓮皆有10度以下低溫，本島縣市平地最低氣溫前3名分別為「苗栗三灣鄉」7.1度、「新竹峨眉鄉」7.9度、「雲林虎尾鎮」9.3度，各地區平地最低氣溫約在9至11度。而最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天冷空氣減弱、氣溫回升，各地早晚仍偏冷，要注意保暖，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫為北部11至22度，中部9至25度，南部11至26度，東部10至27度。最新模式模擬顯示，明日到週四（18、19日）受到另一波「大陸冷氣團」影響，北台灣轉為整天冷，中南部早晚冷，部分平地清晨最低氣溫將再降至10度以下，有再發布「低溫特報」的條件，要注意保暖、以保健康。週五(20日)冷空氣漸減弱、氣溫略回升。明日至週五的天氣、西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。最新各國模式模擬顯示，週六（21日）下午起至下週一（23）日又一波強冷空氣南下，天氣再轉冷。歐、美模擬冷空氣的強度，已調整為與前2波類似，仍以「大陸冷氣團」（12度<台北測站低溫≦14度）的機率為最高，但因夜間「輻射冷卻」加成，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下，符合發布「低溫特報」的條件，應持續注意保暖。下週二至四（24至26日）耶誕節前後，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。至於年底這波冷氣團為已超過10天的模擬，歐、美模式皆存在很大的不確定性，且還在大幅調整中，並不一定是寒流（台北測站低溫≦10度），應持續觀察。