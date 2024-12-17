《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）15日引用烏克蘭軍方的影像、照片，聲稱在經過上週六於庫斯克（Kursk）的激烈交戰後，多名俄羅斯及北韓士兵被殺，遺體成排躺在雪地裡。對此，美國政府16日證實，派往俄羅斯的北韓部隊，在庫斯克與烏軍發生戰鬥，有人員傷亡；與此同時，歐盟及包含美韓在內的10個國家也發表聯合聲明，強調朝俄軍事合作是非法行為。
根據《韓聯社》報導，韓國、美國、英國、法國、德國、日本、義大利、澳洲、紐西蘭、加拿大，外加歐盟，16日發表聯合聲明，強烈譴責北韓派兵、向俄羅斯侵略烏克蘭直接提供支援的行為，意味著戰爭風險升高，並給歐洲和印太地區的安全，帶來嚴重後果。
聲明指控，北韓向俄羅斯出口彈道飛彈和砲彈，俄羅斯則為北韓士兵提供軍事培訓，這些行為都公然違反聯合國安理會相關決議，針對俄羅斯為北韓非法武器系統，提供政治、軍事和經濟支援，恐導致朝鮮半島局勢進一步緊張，各方都深感擔憂，重申支持烏克蘭的堅定立場，也會繼續制裁北韓經濟，以因應朝俄合作關係帶來的風險。
美國國防部發言人萊德少將（Pat Ryder）、白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）、國務院發言人米勒（Matthew Miller）等人，16日也證實，美國認為北韓軍隊在庫斯克地區戰鬥時，遭受「重大損失」，但未給出具體傷亡人數。
美國也重申，部署在庫斯克的北韓軍隊，已經成為合法的打擊目標，如果他們越境進入烏克蘭，意味著北韓政府也對一個獨立主權國家發起侵略戰爭，將導致戰爭升級。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也在社群網站X發布影片，內文提到俄羅斯士兵試圖焚燒北韓陣亡士兵的遺體，以掩蓋他們的存在和傷亡情況，打下：「對北韓士兵來說，他們沒有任何理由為蒲亭打仗和送命，而且即便他們這麼做了，俄羅斯對他們的回應卻只有羞辱。」
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聲明指控，北韓向俄羅斯出口彈道飛彈和砲彈，俄羅斯則為北韓士兵提供軍事培訓，這些行為都公然違反聯合國安理會相關決議，針對俄羅斯為北韓非法武器系統，提供政治、軍事和經濟支援，恐導致朝鮮半島局勢進一步緊張，各方都深感擔憂，重申支持烏克蘭的堅定立場，也會繼續制裁北韓經濟，以因應朝俄合作關係帶來的風險。
美國國防部發言人萊德少將（Pat Ryder）、白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）、國務院發言人米勒（Matthew Miller）等人，16日也證實，美國認為北韓軍隊在庫斯克地區戰鬥時，遭受「重大損失」，但未給出具體傷亡人數。
美國也重申，部署在庫斯克的北韓軍隊，已經成為合法的打擊目標，如果他們越境進入烏克蘭，意味著北韓政府也對一個獨立主權國家發起侵略戰爭，將導致戰爭升級。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也在社群網站X發布影片，內文提到俄羅斯士兵試圖焚燒北韓陣亡士兵的遺體，以掩蓋他們的存在和傷亡情況，打下：「對北韓士兵來說，他們沒有任何理由為蒲亭打仗和送命，而且即便他們這麼做了，俄羅斯對他們的回應卻只有羞辱。」
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