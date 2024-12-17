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▲味全龍年僅22歲的游擊手林子宸，昨（16）日晚間在Instagram的個人帳號，發布限時動態，表示自己將告別球員身份，並特別感謝球迷一路以來的支持。（圖／翻攝自林子宸 IG）

味全龍林子宸告別球員身份！味全龍2022年季中選秀會上，第4指名選進的游擊手林子宸，進入中職2年卻仍未曾在一軍獲得出賽機會，此外，也未進入味全的57人保留球員名單中。中職6隊在11月底提交60人契約保留球員名單，林子宸在限時動態中表示：「」接著感性說道：「一定還會想念，但是對我來說已經不那麼重要了，更重要的是我有更想去做的事，不再只是想著我能打到幾歲，也感謝一路以來幫助我的、支持我的、陪伴我的，一路上有你們，真好。」味全在2022年的選秀會上以第4指名選進林子宸，過去2年在二軍出賽109場，主戰游擊，繳出2成37打擊率、上壘率3成24、長打率3成55的打擊數據。