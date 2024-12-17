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本季Dennis Schroder場均繳出18.4分、6.6助攻、1.1抄截，成為布魯克林籃網主力球員，但卻也成為籃網爭奪狀元籤的「絆腳石」，籃網在昨隨即與金州勇士達成交易，並將Schroder送至勇士，換回整季報銷的De'Anthony Melton、Reece Beekman和三個次輪選秀權。在今勇士總管Mike Dunleavy Jr.則爆料，「會啟動交易是受到Stephen Curry與Draymond Green的支持，他們很滿意這筆交易。」Mike Dunleavy Jr.在灣區直播節目《Steiny&Gura》上表示，「要明確知道，籃網並沒有敲開交易的大門，是他們（指Curry與Green）告訴我得做這筆交易，並告訴我得得到Schroder，過往他們並不會關心交易的進展，但這次的交易過程，他們十分關注，在事成後對這筆交易豎起了大拇指，除了他們支持外，主帥Steve Kerru也贊同。」談到將與Schroder一同奮戰，Curry則表示，「我很喜歡他的好勝心，他的心裡有個『很狠的傢伙』，他永遠都有那種要撕裂對手的心態，我喜歡這點，他能幫助我們的。」此外對於被送往勇士，Schroder則直言，「當時我剛被交易到布魯克林時，球團給我媽媽發信息，給我妻子發信息，還送花，我喜歡這種做法。我的隊友從第一天開始就在與我交談，讓我感到舒適，這就是自己所能要求的一切。即使我被交易，我也總是要看事情的積極一面，但我仍希望能留在這裡。」