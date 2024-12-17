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▲大部分情況之下，旅客在登機前越晚到櫃檯報到，託運行李就會放在越靠近艙門的位置，因此會最先被卸貨。（圖／NOWnews攝）

▲通常搭乘商務艙或是頭等艙，也能較早拿到自己的行李，圖為星宇航空A330neo商務艙。（圖／資料照，易遊網提供）

出國時大部分旅客都使用到行李託運服務，但很多時候，在入境該國家之後，或是回到國內時等行李時候必須耗時等待。一名美國機場地勤人員修托（Thomas Lo Sciuto）就分享了可以早點拿到行李的「3大招」，根據英國媒體《布里斯托爾郵報》報導，旅客在登機前越晚Check in報到，託運行李就會放在越靠近艙門的位置，因此會最先被卸貨。但是因為報到完之後還要經過安檢、海關等程序，因此要特別注意，若是太晚報到，其實也存在錯過班機的風險。修托提到，旅客可向登機櫃檯人員索取免費的「易碎品」貼紙，因為會影響到行李的處理還有裝載到飛機上的方式，貼有易碎標籤的行李通常是最後一個被裝載到飛機上的，這也意謂能優先被卸下，送到行李傳送帶，省下寶貴時間。也有人喜歡用金錢換取時間，修托提到，部分航空公司也提供可以額外支付費用來要求服務人員提早處理自己的行李，當然，最有效的方法還是選擇搭乘商務艙或頭等艙，或成為航空公司高級會員，行李通常會優先處理，使等待時間大幅縮短。