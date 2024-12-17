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紐約大都會休賽季補強不手軟，除了在日前以15年7.65億美元（約新台幣250億）成功拿下Juan Soto外，在今根據美媒《FanSided》記者Robert Murray指出，「大都會以1年小聯盟約，簽下30歲左投威達爾（Brandon Waddell）。」值得一提，Waddell曾在2023年來台加盟樂天桃猿，讓他也成為「旅台就是神」的佳話之一。這已經是大都會近5年內簽下的第二位曾效力中華職棒的投手，在2021年與2022年時，大都會就與桃猿洋投狂威（Dylan Covey）簽下大聯盟合約，Waddell則是大都會近年來第2位簽下的旅台洋投。此外大都會算是很愛簽中職洋投的大聯盟球團，過去也曾簽下統一獅洋投費古洛（Nelson Figueroa）。回顧Waddell在2023年來台效力的成績，該年共出賽12場均為先發登板，在71局投球中送出60次三振，拿下5勝、5敗、防禦率3.30的成績，並在該年被韓國職棒斗山熊挖角，本季在韓職出賽14場拿下7勝4敗、防禦率3.12的成績。對於Waddell新球季在大都會的定位，根據《MLB TRADE RUMORS》指出，「他將會成為後援投手，用來彌補大都會牛棚深度不足的問題，預計將獲得大聯盟春訓機會。」