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喬治亞滑雪勝地古多里（Gudauri）近日發生一起死亡意外，12人陳屍於渡假飯店內，死者全是飯店員工，警方初步調查認為死因是一氧化碳中毒，但詳細案發始末仍待後續確認釐清。綜合外媒報導，12位死者中僅有1位是喬治亞人、其餘11人均為外籍員工。當地警方並未說明外籍員工的國籍，但印度駐喬治亞大使館已證實，這11位死者皆為印度公民。上週六飯店在餐廳上方的臥房發現遺體後報案，警方初步調查後表示，屍體上沒有任何暴力痕跡，判斷是意外事故機率高。警方指出，上週五飯店曾因斷電而啟用燃油發電機，懷疑可能因此成一氧化碳中毒。不過，詳細死因仍待法醫鑑定確認，即使是一氧化碳中毒，屬於人為疏失或另有隱情也要進一步釐清。古多里位於高加索山脈的姆茨赫塔-姆蒂亞內蒂（Mtskheta-Mtianeti）地區，海拔2200公尺，是喬治亞境內佔地最大、海拔最高的滑雪勝地，歷史悠久，可為各個級別的滑雪客提供一系列冬季運動活動。