我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛主力後衛「球哥」Lonzo Ball近年飽受傷病之苦，本季睽違1006天復出，但只打3場又因手傷缺席，好在目前已將歸隊，近期傳出公牛想推動交易換取次輪選秀權，美國媒體分析，湖人、太陽和黃蜂可以考慮簽下他。近日傳出公牛有意在季中送走陣中兩位球星，後衛Zach Lavine和中鋒Nikola Vucevic，今天公牛記者Joe Cowley又透露，球隊正積極兜售Ball。而Ball價值2140萬美元的合約可以幫助一支爭冠球隊減少未來的薪資負擔，同時換得一名具有高潛力的替補控衛。美國媒體《NBA Analysis》分析三支可以簽下Ball的球隊，包含湖人、太陽和黃蜂。Ball是湖人在2017年的選秀榜眼，2019年湖人為了交易來Anthony Davis送走Ball，美媒認為如今的湖人明顯需要在陣容上做出改變，像Ball這樣能夠投三分，還有防守的球員，對湖人來說是很好的選擇，或是這會是場冒險，但現在湖人沒有安全牌可以打了。太陽圍繞三巨頭Kevin Durant、Devin Booker和Bradley Beal建隊，但在這3位明星得分手身旁還需要一名組織核心提供幫助，為球隊拉開空間並提供足夠的防守強度，Ball非常合適，儘管他的傷病史令人擔憂，但從場上表現來看，太陽應該認真考慮和公牛進行交易。最後是黃蜂，儘管兩兄弟在NBA一起打球並非新鮮事，但如果黃蜂球星「球三弟」LaMelo Ball想和哥哥並肩作戰，黃蜂也可以考慮促成此事，「球哥」能融入黃蜂的陣容，和弟弟以及Brandon Miller兩位年輕球星搭檔，也能幫助他們充分發揮潛力，同時為球隊在進攻端提供清晰的戰術定位。