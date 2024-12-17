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熱火今天作客出戰活塞，兩隊鏖戰到延長賽才分出勝負，熱火「士官長」Jimmy Butler在比賽最後一分鐘鞋子被踩掉，只穿著一隻鞋的他還是搶到進攻籃板，隨後更放補進兩分，無奈他全場轟下35分「大三元」，熱火最終仍以124：125惜敗。此役，熱火在第三節進攻當機，一度落後達19分，不過在第四節開啟反撲，單節轟下33：17追平戰局，倒數5.2秒，Butler助攻Tyler Herro砍進追平三分球，將戰局拖進一度延長賽。熱火在延長賽以8：0攻勢開局，只是活塞韌性十足，活塞小將Tim Hardaway Jr.連砍3顆三分球要回領先，比賽剩下最後一分鐘，Butler被隊友踩掉鞋子，隨後他將球交給Terry Rozier，Rozier再傳給Bam Adebayo，不過Adebayo中距離出手敲框。此時，Butler只穿著一隻鞋子在籃下積極搶到籃板，隨後補籃放進兩分，幫助熱火完成反超，他也就有時間把鞋子穿好，無奈最終熱火仍以1分之差吞敗。Butler今天表現相當威猛，出賽44分鐘狂砍35分19籃板10助攻完成「大三元」，還有4抄截1封阻，完成活塞最後一擊的Cade Cunningham同樣以20分11籃板18助攻拿下「大三元」。