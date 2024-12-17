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英國國王查爾斯三世的弟弟、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）曾因性醜聞風波飽受爭議，如今再因與一名被英國當局視為間諜的中國商人「H6」有著密切關係，陷入間諜風暴醜聞當中，儘管安德魯王子已發表聲明與這名疑似間諜者停止接觸，但英媒稱國王查爾斯三世對此事感到極度憤怒，考慮採取更嚴格的切割措施。根據《BBC》、《路透社》與《自由亞洲電台》報導，英國特別移民上訴委員會（SIAC）已經以國家安全考量為由，禁止這名「H6」入境，英國政府認定H6與中國共產黨相關，並透過與知名人士、菁英等建立聯繫進行政治干預，英國前內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）去年曾下令禁止其入境，但H6當時提出上訴，最終仍由SIAC駁回其申訴。報導提到，「H6」2021年在英國邊境接受檢查時，英國政府就曾從其手機中發現大量文件，證實他與中國共產黨存在聯繫，並涉嫌進行秘密且具欺騙性的活動，而且H6曾受邀參加安德魯王子的生日活動，並藉這層關係與英國具有影響力的人士建立聯繫進行政治干預。SIAC裁決指出，H6與中共相關組織存在聯繫，此前更未如實披露其與安德魯王子的聯繫，引發更大爭議；外界認為，H6的真實身份極可能是中國商人楊騰波（Yang Tengbo），這名商人同時擁有漢普頓國際集團董事身分，並曾擔任安德魯王子的商業顧問。針對這場風波，安德魯王子於13日發表聲明表示，在當局提出擔憂後，他已「停止與該男子的所有聯繫」，並強調自己是通過正式管道認識H6，且兩人並沒有討論過任何敏感問題。然而，根據英媒報導，國王查爾斯三世對此事感到極度憤怒，為了避免王室形象進一步受損，內部正在考慮採取更嚴格的切割措施。對於此事，中國駐英大使館則透過官網駁斥，「英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的『間諜』故事，這是典型的賊喊捉賊。其目的是誣衊抹黑中國，破壞中英正常人員往來。我們對此予以強烈譴責」。