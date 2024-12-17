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▲世界自然基金會（WWF）的報告顯示出，湄公河地區的生物多樣性。（圖／翻攝自WWF臉書）

▲湄公河流域橫跨越南、柬埔寨、寮國、緬甸和泰國，是全球著名的生物多樣性重要地區。（圖／取自Pixabay）

世界自然基金會（WWF）於12月16日發佈最新報告，公布2023年在東南亞湄公河地區發現的234種新動植物物種，突顯豐富的生物多樣性，以及所面臨的環境威脅。根據報告，在所有新發現的物種中，越南佔約一半，達106種，並且大多為越南特有物種，使其成為湄公河地區發現新物種最多的國家。其中，越南發現了一種鼠蝟（gymnure），以及一條棲息於越南北部番西邦山海拔2600米的蛇。這種蛇的棲息地正受到放牧及燃木採集活動的嚴重威脅，導致其生存空間逐漸縮小。報告進一步警告：「牠也可能易受氣候變遷的影響，隨著棲息地逐漸變暖，生活在高海拔地區的物種幾乎不可能再遷移到更高的海拔地區。」此外，來自泰國國家公園的石灰岩睫毛蝮蛇同樣引起關注。這種蝮蛇棲息於石灰岩地層，身上的薄荷綠和棕色鱗片，使眼睛周圍呈現出類似「睫毛」的獨特外觀，為其增添了奇異魅力，也成為今年新物種中的明星物種之一。另一亮點是體型微小的葉鼻蝙蝠，體重僅5至7克，鼻部獨特的葉狀結構幫助其進行回聲定位。這種蝙蝠的分布範圍跨越泰國和馬來西亞，展現在東南亞地區的適應能力與擴散潛力。湄公河流域橫跨越南、柬埔寨、寮國、緬甸和泰國，是全球著名的生物多樣性重要地區，擁有老虎、大象與海豚等珍貴物種的棲息地。然而，隨著人類活動與氣候變遷加劇，這片充滿生命力的自然寶庫正面臨日益嚴峻的生存挑戰。世界自然基金會呼籲，保護這些獨特的物種及其棲息地迫在眉睫，唯有加強保育行動，才能確保湄公河流域的生物多樣性得以延續。