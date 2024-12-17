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▲玉澤演跟女友零偽裝逛街約會，路人偷看他也毫不在意。（圖／翻攝OSEN）

▲玉澤演（左1）跟Jun. K、尼坤、祐榮、俊昊、燦盛都是2PM成員。（圖／2PM臉書）

韓團2PM成員玉澤演2020年6月認愛圈外女友，交往至今4年甜蜜穩定，今（17）日還被媒體《OSEN》曝光街上約會「攬緊緊」無偽裝的約會照，記者還透露女方素顏讓人驚豔，導致許多路人「忍不住」回頭偷看，玉澤演也絲毫不在意，沉浸在小倆口的甜蜜中。玉澤演僅跟「少女時代」前成員Jessica傳過緋聞，但未經證實；2020年6月就被發現在江原道平昌的牧場跟圈外人約會，消息一出，玉澤演不躲藏大方認愛：「正在跟圈外女友交往沒錯。」據悉，女生是比玉澤演年輕的普通上班族，也因為對方不是藝人，盼外界勿過問太多私生活部分，這也是他出道12年（當時）首度認愛，加上當年已經31歲，網友都認為他該談戀愛，所以紛紛給予祝福。穩定交往中的玉澤演，今天被媒體公開跟女友約會的照片，根據《OSEN》報導，他15日跟女友在首爾狎鷗亭羅德奧站附近逛街，由於天氣寒冷，女生就挽著玉澤演的手臂，親密互動十分引人注目。當天，玉澤演戴著綠色毛帽，穿著長羽絨外套，女方則以黑色大衣搭配運動鞋，展現隨性又時尚的輕鬆打扮。值得一提的是，玉澤演跟女友並未刻意用帽子或口罩遮掩，還自然的與戀人挽著手臂，像普通情侶一樣享受平凡的約會，即使路人認出玉澤演並偷偷看他，他也毫不在意。而這位非圈內的女性擁有清秀漂亮的外貌、嬌小的身材，使得「回頭率」超高，幾乎素顏的臉更顯自然美麗。玉澤演於2008年以偶像團體2PM成員身分出道，憑藉帥氣的外貌與優越的身材，獲得「野獸偶像」稱號。之後他跨足綜藝與戲劇領域，獲得廣大觀眾的喜愛。他於2017年9月入伍，當時為了履行兵役義務而放棄美國綠卡，並接受椎間盤突出手術，這一事跡成為許多韓國男性的榜樣，被譽為代表性的好感藝人。目前，玉澤演正在拍攝KBS新劇《奪走男主的初夜》，該劇女主角為「少女時代」徐玄，故事講述被附身的車善策（徐玄 飾）與偏執的慶城郡（玉澤演 飾）共度一夜後，展開的浪漫奇幻故事，作品預計明年播出。