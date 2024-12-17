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▲馬來西亞柔佛州西南部蒲萊河口的孟然邦淺灘（Merambong Shoals），是東南亞最大的海草繁殖地。（圖／翻攝自Researchgate）

從峇里島到普吉島，東南亞的海灘向來吸引全球旅人的目光，但這片廣袤海岸線背後，擁有豐富的藍碳資源，具備重要的碳儲存潛力。隨著人類開發活動不斷擴張，這些天然碳庫正面臨逐漸消失的風險。藍碳是指儲存在海洋生態系統中的碳，包括紅樹林、海草床及鹽沼，碳儲存能力遠高於陸地森林。根據新加坡「國際藍碳研究院」的研究，東南亞是全球最大藍碳來源地之一，但水產養殖和城市開發等人類活動正加速消耗這些資源。東南亞的藍碳生態系統主要由紅樹林與海草床組成，紅樹林生長於海陸交界，具有防止海岸侵蝕的作用，而海草床則廣泛分布於淺水與半鹹水環境，是水下的天然碳儲存器。研究員西蒂（Siti Maryam Yaakub）指出，印尼擁有全球三分之一的紅樹林濕地，但其中不少地區已被開發成蝦類養殖場或棕櫚油種植地。在菲律賓與柬埔寨，部分貧困社群因生活所需，將紅樹林砍伐當作燃料木材。此外，海平面上升帶來的侵蝕壓力，也使紅樹林面臨生存挑戰。即使是如新加坡這樣的發達國家，城市擴張與填海造地長期以來也讓大片紅樹林消失。西蒂認為，海洋土壤沉積物同樣具備儲碳潛力，這些海洋系統需要更全面的保護與管理。全球擁有豐富藍碳資源的71個國家中，僅約一半將海洋生態納入國家自定貢獻（Nationally Determined Contribution, NDC），即各國依據《巴黎協定》所提出的減碳行動計畫。全球森林聯盟政策顧問拉希里（Souparna Lahiri）表示，保護藍碳生態應是各國政府的優先政策，但不應與碳權交易掛鉤。他認為，海洋生態系統是天然的碳儲存器，保護其環境價值應獨立於碳市場之外。「如果用來抵銷工業排放，將無法真正實現減碳目標，反而可能破壞整體的氣候策略。」拉希里進一步指出，碳排放所產生的影響會在大氣中持續至少百年，即使積極發展藍碳資源，也需數十年才能逐步減少碳含量。因此，所有保育海洋生態的行動，應聚焦於保護自然資源本身，而非依賴其作為抵銷排放的工具。聯合國氣候變遷專家早在十多年前便注意到藍碳的重要性，但全球對此概念的認識依然有限，人們更常提及森林而忽略海洋的減碳能力。東南亞作為全球藍碳資源的核心地帶，保護紅樹林與海草床的重要性日益提升。在氣候變遷加劇的背景下，海洋生態系統的保育將成為抵禦碳排放的關鍵防線。