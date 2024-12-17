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座落於馬來西亞柔佛州西南部蒲萊河口的孟然邦淺灘（Merambong Shoals）不僅是馬來半島最大的海草生長帶，更是東南亞最大的海草繁殖地，擁有豐富且多樣的海洋生態，對全球濕地保護具有重要價值。孟然邦淺灘的海草床綿延超過一公里，分布著約11種海草，孕育了包括海膽、海馬、海星、海參、螃蟹等多種海洋動物。每當退潮時，這片綠油油的海草床才會難得地浮現水面，展示出其生機盎然的自然面貌。海草床是海洋生態的重要基礎，猶如海底的森林，不僅提供食物與庇護所，更是多種海洋生物的繁殖地與育幼場，吸引海龜、儒艮等瀕危物種在這裡覓食，並在生態鏈中扮演關鍵角色。此外，海草擁有強大的碳儲存能力，能有效減緩氣候變遷的影響，對維持海洋健康至關重要。除了柔佛州，馬來西亞其他州屬如砂拉越、沙巴、森美蘭、登嘉樓及彭亨等沿海及河口地帶，也有零星分布的海草床。然而，這些珍貴的海草生態系統正面臨人類活動與自然變遷的威脅，包括海岸開發、過度捕撈及水質污染等。聯合國濕地保護組織指出，全球海草床正以每年約7%的速度流失，這不僅危及依賴海草生態維生的漁業社群，也減少了自然界有效儲碳的潛力。孟然邦淺灘的海草床已被列為世界受保護濕地之一，當地政府及保育團體正努力推動保護措施，包括限制海岸開發、強化污染監控及提高公眾對海草生態重要性的認知。