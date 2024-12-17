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▲宋旻浩服兵役期間出勤狀況掀起討論。（圖／宋旻浩IG）

WINNER成員宋旻浩因為恐慌症，目前以「替代役」（社會服務要員）身分服兵役，但沒想到他近來卻被爆出慣性請假，甚至造假上班紀錄，韓國狗仔《Dispatch》（下稱D社）到他服兵役的地點，大多時間也都撲空。先前宋旻浩甚至請假到夏威夷旅遊，不過他的長官還幫忙解釋，他去夏威夷有得到允許，回國後也都正常出勤。消息曝光後引起韓國網友不滿。狗仔D社今日踢爆，宋旻浩10月30日前往夏威夷旅遊，不過度假後卻沒有準時會到原本的崗位服兵役，且他自從調到麻浦居民便民設施後，服兵役過程都相當隨便，經常都是短暫現身簽名打卡後就離開，還會立刻跑到一旁抽菸，且D社11月11日在該處蹲點到15日，都未曾看到宋旻浩的身影。D社向宋旻浩的長官L求證，對方卻稱宋旻浩從夏威夷回國後都正常出勤，出國旅遊也有獲得允許，不過以個人隱私為由，拒絕提供簽到簿和監視器畫面。接著D社隨機抽查宋旻浩的出勤狀況，12月3日詢問長官L，發現宋旻浩請年假；到了12月4日，長官L則稱宋旻浩連請3天病假，一直到12月9日才會出勤；可是到12月9日，長官L又稱宋旻浩住院需要請病假，疑似有包庇的狀況。所屬公司YG娛樂則回應，難以確認藝人的服役細節，不過宋旻浩近期請病假的事由是服役前的相關治療，所有請假都符合相關規定。不過還是引起不少韓國網友不滿，「這種程度真的有在當兵嗎」、「不可能每次抽查都不在場吧」、「宋旻浩親自出來說明吧」、「原來當兵可以請年假？」