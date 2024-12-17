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▲曾愷玹搞笑說結婚11年像在監獄。（圖／翻攝自曾愷玹IG）

▲曾愷玹連大學選課手冊都留著。（圖／翻攝自曾愷玹IG）

▲曾愷玹今年出演《都市懼集》，詮釋夜跑女子的恐懼。（圖／CATCHPLAY+提供）

40歲女星曾愷玹過去憑電影《不能說的秘密》「晴依」一角受到關注，入圍第44屆金馬獎最佳女配角獎，清新脫俗的氣質，也因為出演周杰倫《我不配》的MV，被封為「最正J女郎」，只是在演藝事業如日中天時，她宣布嫁給圈外男友陳冠宇，淡出演藝圈，近來她在社群平台PO出夫妻生活，兩人抓著鐵欄杆像在監獄一樣，笑喊，「這是結婚滿11年的詮釋。」而她也在上個月分享自己斷捨離的經過，翻出舊行事曆，曾經她一個月只休假一天，驚訝，「我怎麼辦到的？」曾愷玹淡出演藝圈後仍有在經營社群平台，或是接受時尚雜誌專訪，近來她幽默拍下一張和老公在鐵欄杆後的照片，手抓著欄杆，露出無奈神情，搞笑說，「這是結婚滿11年的詮釋。」不過下一張就是由老公掌鏡拍下合照，夫妻生活看起來仍甜蜜依舊。曾愷玹23歲的時候在電影《不能說的秘密》中飾演晴依，更擔任周杰倫《我不配》MV女主角，被封為最正J女郎，後來也演過許多電視劇，2013年嫁給圈外男友陳院宇後，隔年生下一女，淡出螢光幕，但仍透過社群平台分享生活。曾愷玹上個次才PO出斷捨離的過程，翻書從國中到結婚後一年的東西，連她都很讚嘆自己念舊的功力，「我把從小到大的日記都留著、高中的書包也留著、劇本也留著，翻出了從前的行程表（以前都是印出來的），2008年的工作行程是月休一天？我怎麼辦到的？看來我這40年的人生已經值得了。」曾愷玹也說，其實自己真的很認真活著，也和大部分的東西道別，期許自己能更簡單俐落。曾愷玹也曾分享結婚多年的心境，「沒有範本教我們怎麼經營婚姻，我想我也從來不完美，和大家一樣必須面對生活裡的柴米油鹽和現實，我翻白眼的頻率很高，也和大家一樣時常想拿刀殺，但我會記得尊重、記得感謝、不試圖改變對方，找到彼此的步伐，找到最和諧的平衡。」