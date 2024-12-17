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▲林明謙（左起）、邱瓈寬、賈永婕、曾寶儀在《交換禮物》首映會上歡喜相聚，賈永婕特來向曾寶儀獻花。（圖／記者蘇詠智攝）

▲曾馨瑩（中）來欣賞《交換禮物》首映，和出品人邱瓈寬（左）、片中訪問者兼旁白曾寶儀齊聚一堂。（圖／台北双喜電影提供）

▲曾寶儀（最前排左起）、邱瓈寬、林明謙和《交換禮物》首映會上的觀眾大合照。（圖／台北双喜電影提供）

曾寶儀和交往19年的導演男友林明謙首度合作的紀錄片《交換禮物》將於耶誕節（25日）起全台上映，她今（17日）在首映會上提到一起工作、絕對會有衝突，但就「一切都聽導演的」，林明謙的立即反應使她忍不住虧道：「你剛剛是在翻白眼嗎？你小心，他們現在會把你放大，然後一直重播喔。」《交換禮物》拍攝歷時4年多，曾寶儀和林明謙跑遍各地採訪癌症病友、醫師、學者等，想為觀眾提供另外一種看待癌症的方式。雖然希望調性不要過於催淚，但仍有一、兩段曾寶儀情緒崩潰、哭泣的畫面，尤其她堂弟也是監製之一曾國駿的至愛小琦從發病、治療到臨終前和曾國駿病房結婚的過程在片中都有呈現，面對親友患病，她真的很難不帶有情緒。林明謙坦言：「她的溝通很有穿透力，不找她做這部片說不過去。」曾寶儀則覺得：「我們都知道為什麼要做這件事，當然有很累的時候，就是一樣繼續往前走。」除了《交換禮物》出品人邱瓈寬、片中出現的病友和親屬出席首映會外，台北101董事長賈永婕亦以「神祕嘉賓」身分來獻花，笑言今天不是賈董、而是曾寶儀的粉絲，知道她和林明謙為片子付出很多，由於自己家人、朋友也有的正在經歷癌症的過程，覺得面對癌症很重要的就是信念，這部電影就是讓人不要去害怕。曾寶儀則稱讚：「她會驚喜現身，主要是她一直都是很有義氣的人，很謝謝她支持了這麼多需要幫助的朋友，她等等還有餐敘，但今天她出現就是最好的禮物了。」鴻海集團創辦人的妻子曾馨瑩，過去就常贊助公益、參與慈善活動，今晚首映會上表示自己看片前透過一些片段及報導，知道片子充滿生命力，是一部有力量的紀錄片，很多病患第一時間會無助與恐慌，希望大家用積極正面力量面對病痛，更多人能早期發現、治療就能康復，也有更多選擇，不要放棄希望，讓自己更健康。曾寶儀和林明謙交往19年，也被問耶誕會想交換什麼禮物，會是戒指嗎？她一時詫異、突然不知道如何回答，轉頭問身旁的他，林明謙說道：「那時候應該在忙映前、映後。」曾寶儀才接口：「我們想跟觀眾交換禮物。」