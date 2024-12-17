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▲下龍灣列入世界遺產後，吸引大量國際遊客造訪。（圖／取自Pixabay）

2024年12月17日，是越南下龍灣（Ha Long Bay）獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界自然遺產名錄30週年的日子。這片位於廣寧省的壯麗海灣，不僅是越南的驕傲，也在全球旅遊版圖上擁有重要地位。下龍灣擁有數千座形態各異的石灰岩島礁、神秘的洞穴與原始的海岸線，彷彿大自然親手繪製的一幅水墨畫，讓來自世界各地的遊客流連忘返。除了視覺上的震撼，下龍灣的價值更體現在其獨特的地質地貌與生態系統，孕育數百種珍稀動植物，其中許多為特有物種。下龍灣的石灰岩地形經過數百萬年的地質演變，形成眾多洞穴與石窟，吸引許多地質學者前來研究。這裡的生態多樣性同樣引人矚目，包括海星、海馬、海膽等海洋生物都在這片水域中繁衍生息。此外，當地流傳著許多民間故事與傳說，為下龍灣增添文化底蘊，成為結合自然與人文的獨特景點。2023年9月16日，下龍灣與吉婆群島（Cat Ba Archipelago）共同被列為世界自然遺產，成為越南首個獲雙重世界自然遺產認定的地區，為廣寧與海防兩地的觀光發展帶來新的契機。根據統計，過去30年間，下龍灣已接待超過5630萬人次的遊客，其中外國旅客達3050萬人次。隨著旅遊基礎設施的逐步完善，包括港口與海灣交通的升級，遊客能以更方便地探索自然奇觀，同時也為當地經濟帶來可觀效益。儘管下龍灣的旅遊潛力持續擴大，保育挑戰也逐漸浮現，包括過度商業化、環境污染及遊客人數帶來的生態壓力。如何在發展觀光產業的同時，維護自然遺產的永續性，將是越南政府必須面對的課題。